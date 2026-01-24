En Nesyri'nin yeni takımı belli oldu: Maçtan sonra gidecek

Yayınlanma:
Fenerbahçe'de forma giyen En Nesyri'nin yeni takımının belli olduğu belirtildi. En Nesyri'nin Göztepe maçından sonra gideceği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti. Faslı golcü En Nesyri'nin yeni takımı belli oldu. En Nesyri'nin yarın akşamki Göztepe maçından sonra gideceği belirtildi.

2024/11/08/hbfb.jpgEn Nesyri için Fanatik'teki habere göre Fenerbahçe ile Juventus anlaştı.

Buna göre İtalyanlar, Fenerbahçe'ye sezon sonuna kadar kiralama ücreti olarak 5.8 milyon euro ödeyecek.
Zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun ise 21.5 milyon euro olduğu haberde yer aldı.

TEDESCO'DAN EN NESYRİ İSTEĞİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun En Nesyri'nin yarın akşamki Göztepe maçında oynadıktan sonra gitmesini istediği belirtildi.
Sarı lacivertlilerin yeni santrfor için arayışlarını sürdürdüğü de bildirildi. En Nesyri'nin ayrılığının kesinleşmesinden sonra yönetimin listedeki adaylarla ilgili çalışmalarını hızlandırma kararı aldığı ifade edildi.

En Nesyri, Fenerbahçe formasıyla 77 maçta 38 gol attı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
