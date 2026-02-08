En Nesyri Suudi Arabistan'ı karıştırdı: İlk maçında neye uğradığını şaşırdı

Fenerbahçe'deki performansından dolayı taraftarlar ile arasındaki bağ kopan Youssef En Nesyri, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer oldu.

28 yaşındaki forvet, yeni takımındaki ilk maçına Al Nassr karşısında çıktı.

Al Ittihad mücadeleyi 2-0 kaybederken, Faslı oyuncuya ilk maçında büyük tepki yağdı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Youssef En Nesyri, maçı şut çekemeden tamamladı.

13 ikili mücadeleye giren En Nesyri, bunların sadece 4'ünü kazandı ve hiç gol beklentisi üretemedi.

Yeni kariyerine oldukça kötü bir başlangıç yapan En Nesyri, Suudi Arabistan'ı karıştırdı ve Al Ittihad taraftarları tarafından sosyal medyada topa tutuldu.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe formasıyla toplam 79 maça çıkan Youssef En Nesyri, 38 gol atarken 8 asist yaptı.