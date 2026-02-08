En Nesyri Suudi Arabistan'ı karıştırdı: İlk maçında neye uğradığını şaşırdı

En Nesyri Suudi Arabistan'ı karıştırdı: İlk maçında neye uğradığını şaşırdı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'den ayrılarak Al Ittihad'a transfer olan Youssef En Nesyri, Suudi Arabistan kariyerindeki ilk maçına Al Nassr karşısında çıktı. Faslı futbolcunun ilk maçtaki performansına tepki yağarken, Suudi Arabistan karıştı.

Fenerbahçe'deki performansından dolayı taraftarlar ile arasındaki bağ kopan Youssef En Nesyri, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer oldu.
28 yaşındaki forvet, yeni takımındaki ilk maçına Al Nassr karşısında çıktı.
Al Ittihad mücadeleyi 2-0 kaybederken, Faslı oyuncuya ilk maçında büyük tepki yağdı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Youssef En Nesyri, maçı şut çekemeden tamamladı.
13 ikili mücadeleye giren En Nesyri, bunların sadece 4'ünü kazandı ve hiç gol beklentisi üretemedi.
Yeni kariyerine oldukça kötü bir başlangıç yapan En Nesyri, Suudi Arabistan'ı karıştırdı ve Al Ittihad taraftarları tarafından sosyal medyada topa tutuldu.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe formasıyla toplam 79 maça çıkan Youssef En Nesyri, 38 gol atarken 8 asist yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul barajlarında yükseliş var ama tablo hala kritik
İstanbul barajlarında yükseliş var ama tablo hala kritik
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Resmen açıklandı
Saran dev imzayı attı
Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Kalyon ve Cengiz Suriye yolunda! 7 milyarlık projeyi Bakan Bayraktar duyurdu
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Spor
Ferdi Kadıoğlu'nun acı günü
Ferdi Kadıoğlu'nun acı günü
''Beşiktaş'ın yeni transferi Oh bize de önerildi'' dedi neden almadıklarını açıkladı
''Beşiktaş'ın yeni transferi Oh bize de önerildi'' dedi neden almadıklarını açıkladı