Emre Belözoğlu: Torreira'ya kırmızı kart vermiyorlar

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor'a yenildikleri maçtan sonra hakem kararlarını eleştirirken Galatasaray'ı örnek gösterdi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından hakem kararlarını eleştirirken Galatasaraylı Torreira'yı örnek gösterdi.
Belözoğlu, karşılaşma sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Yapmamız gereken net bir şekilde onların topa sahip olduğu kısımda karşı planları uygulamaktı. Bence takım bunu çok fazlasıyla iyi yaptı.

"KÖTÜ BİR HAKEM PERFORMANSI"

Bu maçın hakkı, büyük fotoğrafta, çok detaylarına girmeden, en kötü beraberlikti. Mükemmel bir mücadele olmasına rağmen bir o kadar da çok kötü bir hakem performansı. Türk futbolu adına bence çok büyük bir problem. Özellikle bu hakemlerin niyetlerini okumak istemiyorum ama istediğine kırmızı kart istediğinde kırmızı kart göstermeme gibi bir durum da var. Galatasaray maçında Torreira basınca kırmızı kart vermiyorlar. Onuachu basınca kırmızı kart vermiyorlar. Kerem Demirbay'a veriyorlar. Kerem Demirbay'ın üstünde Galatasaray forması olsa bu kırmızı kart rahat çıkar mı? Ülke futbolunun gelişmesi için bu hakemlerin performansının ivedilikle artırılması lazım.
Oyunun genel hatlarıyla değerlendirildiğinde bence en kötü hakkı beraberlikti. Oyuncularımı tebrik ederim, İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Biran önce kazanmak adına mücadele etmeye çalışacağız."

