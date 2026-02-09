Emre Belözoğlu 7. maçta da başaramadı

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

Bu sonuçla Kasımpaşa, 16 puanla küme hattında 16. sırada kaldı.

Gaziantep FK ise 28 puanla 8. sırada yer aldı.

EMRE BELÖZOĞLU YİNE BAŞARAMADI

Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belözoğlu, takımın başında çıktığı 7. maçta da galibiyet alamadı.

Teknik adam, Kasımpaşa kariyerinde 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6.⁠ ⁠dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Becao'nun kafa vuruşunda top auta gitti.

10.⁠ ⁠dakikada Nazım Sangare'nin Bayo ile verkaçında topla buluşan Kamil Ahmet Çörekçi'nin vuruşunda, kaleci Gianniotis topu kornere gönderdi.

16.⁠ ⁠dakikada Kasımpaşa öne geçti. Kaleci Gianniotis'in gönderdiği top, Cenk Tosun'dan sekti. Seken topu önünde bulan Nazım Sangare'nin kaleciye geri pası kısa düştü. Topu kontrol eden ve düzgün bir vuruş yapan Benedyczak, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

24.⁠ ⁠dakikada Gaziantep FK beraberliği sağladı. Lungoyi'nin sol kanattan gönderdiği topu Bayo, Kozlowski ile buluşturdu. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

36.⁠ dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Rodrigues'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Bayo, meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Gianniotis'e çarptıktan sonra tekrar Bayo'ya çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, kırmızı-siyahlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

61.⁠ ⁠dakikada sağ kanattan İrfan Can Kahveci'nin ortasına ön direkte Benedyczak'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

76.⁠ ⁠dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı serbest atışta İrfan Can Kahveci şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

87.⁠ ⁠dakikada Gassama'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Lungoyi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

89.⁠ ⁠dakikada sol kanattan Dragus'un pasında topla buluşan Lungoyi'nin vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Gianniotis'te kaldı.

Gaziantep FK, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

DETAYLAR

Stat: Gaziantep

Hakemler: Mehmet Türkmen, Murat Ergin Gözütok, Hüseyin Aylak

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Tayyip Talha Sanuç, Mujakic, Rodrigues (Dk. 84 Arda Kızıldağ), Ogün Özçiçek (Dk. 85 Gidado), Camara, Kozlowksi (Dk. 75 Gassama), Maxim (Dk. 84 Melih Kabasakal), Lungoyi, Bayo (Dk. 59 Dragus)

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 77 Cafu), Becao, Opoku, Ben Ouanes, Baldursson (Dk. 64 Ali Yavuz Kol), Kerem Demirbay (Dk. 81 Kubilay Kanatsızkuş), İrfan Can Kahveci, Benedyczak (Dk. 77 Gueye), Allevinah (Dk. 64 Diabate), Cenk Tosun

Goller: Dk. 16 Benedyczak (Kasımpaşa), Dk. 24 Kozlowksi, Dk. 36 Bayo (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 42 Camara (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 50 Nazım Sangare, Dk. 90 Melih Kabasakal, Dk. 90+1 Zafer Görgen (Gaziantep FK), Dk. 68 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 83 Opoku (Kasımpaşa)