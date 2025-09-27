Emirhan yeniden hatırladı

Emirhan yeniden hatırladı
Yayınlanma:
Beşiktaş’tan Torino’ya transfer olduktan sonra geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Emirhan İlkhan, yeşil sahalara golle döndü.

Torino’nun Settimo ile oynadığı hazırlık maçında fileleri havalandıran genç oyuncu Emirhan, yeniden form tutma yolunda önemli bir adım attı.

Torino Teknik Direktörü Marco Baroni, İtalya Kupası’nda Pisa karşısında az süre alan oyunculara Settimo maçında şans verdi. Torino Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadele 3-0’lık ev sahibi üstünlüğüyle sona erdi. Emirhan İlkhan, takımının ikinci golünü kaydederken, diğer goller Vlasic ve Zapata’dan geldi.

GOLÜ HATIRLADI

Eylül 2024’te çapraz bağ sakatlığı yaşayan Emirhan, geçtiğimiz sezonu tamamen maçsız geçirmişti. Uzun rehabilitasyon sürecinin ardından sahalara dönen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 2 resmi maçta toplam 103 dakika süre aldı. Emirhan uzun süre sonra golü hatırladı.

Real Madrid'de soyunma odası krizi çıktı: Arda Güler'in tavrı dikkat çektiReal Madrid'de soyunma odası krizi çıktı: Arda Güler'in tavrı dikkat çekti

Torino taraftarları ve Türk futbolseverler, Emirhan’ın bu çıkışını umut verici buldu. Genç oyuncunun hem fiziksel hem mental olarak toparlanması, Serie A’da daha fazla süre almasının önünü açacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Spor
Koray Palaz'dan 10 gollük itiraf
Koray Palaz'dan 10 gollük itiraf
Beşiktaş maçı bileti gösterene ücretsiz tişört verilecek
Beşiktaş maçı bileti gösterene ücretsiz tişört verilecek
Adana Demirspor'un eski yıldızı 2. Lig'e imzayı attı
Adana Demirspor'un eski yıldızı 2. Lig'e imzayı attı