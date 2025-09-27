Emirhan yeniden hatırladı

Torino’nun Settimo ile oynadığı hazırlık maçında fileleri havalandıran genç oyuncu Emirhan, yeniden form tutma yolunda önemli bir adım attı.

Torino Teknik Direktörü Marco Baroni, İtalya Kupası’nda Pisa karşısında az süre alan oyunculara Settimo maçında şans verdi. Torino Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadele 3-0’lık ev sahibi üstünlüğüyle sona erdi. Emirhan İlkhan, takımının ikinci golünü kaydederken, diğer goller Vlasic ve Zapata’dan geldi.

GOLÜ HATIRLADI

Eylül 2024’te çapraz bağ sakatlığı yaşayan Emirhan, geçtiğimiz sezonu tamamen maçsız geçirmişti. Uzun rehabilitasyon sürecinin ardından sahalara dönen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 2 resmi maçta toplam 103 dakika süre aldı. Emirhan uzun süre sonra golü hatırladı.

Real Madrid'de soyunma odası krizi çıktı: Arda Güler'in tavrı dikkat çekti

Torino taraftarları ve Türk futbolseverler, Emirhan’ın bu çıkışını umut verici buldu. Genç oyuncunun hem fiziksel hem mental olarak toparlanması, Serie A’da daha fazla süre almasının önünü açacak.