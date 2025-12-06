Elit Atletler Uluslararası Mersin Maratonu’nda Buluşuyor

Elit Atletler Uluslararası Mersin Maratonu’nda Buluşuyor
Yayınlanma:
7. Uluslararası Mersin Maratonu, 4 kıtadan 18 farklı ülkenin profesyonel atletlerinin de katılımıyla 14 Aralık Pazar günü koşulacak.

7. Uluslararası Mersin Maratonu, ‘Tarih ve Doğaya, Spora ve Dostluğa, Attığın Her Adımda Mersin Koşar Arkanda’ sloganıyla 14 Aralık Pazar günü koşulacak.

3 AYRI ETAP DÜZENLENECEK

Sporun birleştirici gücüyle kenti uluslararası bir buluşma noktası haline getirecek olan organizasyon; 42K, 10K ve Halk Koşusu olarak 3 ayrı etapta gerçekleştirilecek. Maratona, uluslararası sporcuların yanı sıra yurtiçinden de binlerce sporcunun katılması bekleniyor.

vjsdfvd.jpg

2 BİN 500 LİSANSLI SPORCU YARIŞACAK

Yaklaşık 2 bin atletin katılacağı 10K yarışının da yapılacağı maraton toplamda yaklaşık 2 bin 500 lisanslı sporcunun katılımıyla koşulacak.
Akdeniz’in kıyısında, Toroslar’ın eteğinde, eşsiz parkurlar üzerinde; geçmiş ve gelecek, kültür ve sanat, tarih ve doğayla iç içe düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu’nun Halk Koşusu’na da Mersin’in yanı sıra çevre il ve ilçelerden çok sayıda sporseverin katılması bekleniyor.

49. SIRAYA YERLEŞTİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in “Mersin’i sağlıkla, hareketle, şampiyonlarla dolu bir spor kenti yapmak için memnuniyetle çalışıyoruz” sözünden hareketle birbirinden önemli uluslararası turnuva ve organizasyonlara imza atan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği Uluslararası Mersin Maratonu, geçtiğimiz yıl dünya genelinde yapılan 213 maraton arasında 49’uncu sıraya yerleşerek oldukça önemli bir başarıya imza attı.

dsvfd.jpg

REKORA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Uluslararası Mersin Maratonu ayrıca, geçtiğimiz yıl yapılan organizasyonda Kenyalı sporcu Bethwell Kipkemboi'nin 2.08.13’lük derecesiyle Türkiye maratonlar rekorunun da ev sahipliği unvanını taşıyor.

GÜZEL ANLARA KUCAK AÇACAK

Dünya Atletizm Birliği tarafından geçen yıl ‘Elite Label’ kategorisine alınan maraton, 14 Aralık Pazar günü Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda başlayacak. 10K koşusunun 09.00’da, 42K koşusunun 10.00’da ve Halk Koşusu’nun 10.15’de başlayacağı 7. Uluslararası Mersin Maratonu’nun enerjisi ve sinerjisi ile yine birbirinden güzel anlara kucak açması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Spor
Tedesco derbiyi işaret etti: Kararının nedeni belli oldu
Tedesco derbiyi işaret etti: Kararının nedeni belli oldu
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Taraftarları sevindiren karar
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Taraftarları sevindiren karar
Sadettin Saran yaşananların peşine düştü: Maç öncesi beklenmedik karar
Sadettin Saran yaşananların peşine düştü: Maç öncesi beklenmedik karar