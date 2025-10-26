El Clasico biter bitmez kavga çıktı

Yayınlanma:
Barcelona karşısında Real Madrid galip gelirken maç sonu ortalık birbirine girdi.

İspanya La Liga’nın 10. haftasında Real Madrid sahasında Barcelona ile kozlarını paylaştı.

KAZANAN REAL MADRID

Santiago Bernabeu’da oynanan El Clasico’da Real Madrid ezeli rakibini 2-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Real Madrid’e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Mbappe ve 43. dakikada Bellingham kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 38. dakikada Lopez’den geldi.

PEDRİ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Barcelona’da Pedri ise 90+10’da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇ SONU TANSİYON YÜKSELDİ

Karşılaşmanın ardından taraflar soyunma odasına giderken tansiyon yükseldi. Marca’da yer alan habere göre taraflar arasındaki tartışmanın detayları şu şekilde:

"Carvajal, maçtan sonra Lamine Yamal'a 'Çok konuşursan işte böyle laflarını yuttururlar' dedi. Lamine Yamal sinirlenip takım arkadaşlarının yanına gitti ve Carvajal'e 'İçeri gel' dedi. Vinicius, içeri doğru yönelen Yamal'ın yolunu kesip 'çok konuşuyorsun, çok konuşuyorsun' dedi. Vinicius soyunma odası koridoruna giderek Yamal'a 'gel' anlamında el işareti yaptı. Olayları fark eden Xabi Alonso, tüm futbolcularını koridordan çıkarıp sahanın ortasına götürdü ve derbi galibiyetini kutlattı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

