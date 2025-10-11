Egemen Korkmaz Sakaryalılara teşekkür etti

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Litvanya'yı 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Korkmaz, şunları söyledi:

"Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bir şeyler inşa etmeye ve yapmaya çalışıyoruz. Oyunun içinde geliştirmeye çalıştığımız birçok şey var. Her defasında her oyunda da farklı şeyler deniyoruz ve denemeye devam edeceğiz.

Oyunun hem savunma hem de hücum tarafında istediğimiz birçok şeyi yaptığımız bir müsabakaydı. Hangi takım hangi torbadan gelirse gelsin artık herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Savunma tarafında geriden oyun kurdular, birinci bölgede 5-4-1 çok katı bir savunma, nasıl aşarız diye düşündük. Kendimize çözüm yolları bulduk. Kenarlar bizim için çözümdü çünkü alan savunması yapıyorlar. Belki oyunun ilk 15 dakikası çözüm üretmekte zorlandık ama sonrasında çok net bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum belki de pozisyon vermeden.

Emin adımlarla ayaklarımızı yere basarak devamk edeceğiz. Oyuncularımızın performansı beni mutlu etti. Gerçekten son zamanlarda herhalde Ümit Milli Takım seviyesinde hiç yaşanmayacak bir atmosfer yaşattılar, oyuncularım da içeride çok mutlular, maça gelenlere, Sakaryalılara canıgönülden teşekkür ediyoruz."

EMİRHAN İLKHAN: OYUN PLANIMIZDAN SAPMADIK

Ümit millilerin maçtaki ikinci golünü atan Emirhan İlkhan da "Maçın sert olacağını, rakibin kapanacağını biliyorduk, ona göre önlemler aldık, çalışmalarımızı yaptık. İlk golü erken bulmak istiyorduk, ilk yarıyı 1-0 önde kapattık. Oyun planımızdan hiç sapmadık. İkinci yarıda da aynı oyunumuzu devam ettirmeye çalıştık. Nitekim de ikinci golümüz son dakikalara doğru geldi ve 3 puanı aldık" ifadelerini kullandı.