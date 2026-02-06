Efsane Bursaspor sözü verdiler

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Özlüce Tesisleri’ni ziyaret ederek Bursaspor yönetimi, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Bozbey ve Çelik bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiren Bursaspor'un yeniden efsane günlerine kavuşacağından emin oldukları söylediler.

Bursaspor’un Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ndeki antrenmanı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in ziyaretiyle gerçekleşti.
Yönetim kurulu, teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelen Bozbey, yeşil beyazlı takıma destek mesajı verdi. Ziyarette futbolcularla sohbet eden ve takımın Bursa’yı en iyi şekilde temsil ettiğini belirterek başarı dileklerini ileten Bozbey, “Bursalı oyuncularımız da, Bursa dışından Bursaspor’a gelen oyuncularımız da bizim evladımızdır. İnşallah bu sezon, hiç ara vermeden bir üst lige hep birlikte çıkacağız. Ardından da ‘Bekle bizi Süper Lig’ diyoruz. İnşallah Süper Lig’de de Avrupa’da da adından söz ettiren, başarılarıyla öne çıkan bir Bursaspor sahalarda yer alacaktır. Tüm kent kenetlenmiş durumda. Yaklaşık 3,3 milyonluk Bursa, bu yolculukta takımın arkasında ve Bursaspor’u yakından takip ediyor. Bursa kentini, Bursa ismini en iyi şekilde temsil ettiğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

bursaspor-baskani-celik-herkesin-gozu-b-1153809-342622.jpg

"HERKESİN GÖZÜ BURSASPOR'DA"

Bursaspor Başkanı Enes Çelik de kulüp ve kent arasındaki birlikteliğin önemine vurgu yaparken, kalan haftalarda takımın hedefi doğrultusunda kenetlenmiş bir yapı sergileyeceklerini ifade etti.
Çelik, “Gerek inşaatlarımızda, gerek çevre revizeleri ve zemin düzenlemelerinde yanımızda olan belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. El birliğiyle birçok eksik tamamlanıyor. Sahada futbolcu kardeşlerimiz ve hocamız mücadele ediyor, biz de dışarıda elimizden geleni yapıyoruz. Önümüzde 12 maç var ve her biri ayrı önemli. Herkesin gözü Bursaspor’da çünkü en yukarıda Bursaspor var” diye konuştu. (DHA)

