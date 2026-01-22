Efsane Altay'da 112 yıllık sonra büyük kaos

Yayınlanma:
Süper Lig'de bir dönem fırtınalar estiren Altay'da maddi kriz büyüyor. Ödemeler yapılamadı, futbolcuların takımda kalıp kalmayacakları ise belirsizliğini koruyor.

Altay’da ödeme krizi büyürken futbolcuların durumu da belirsiz.
Denizli İdmanyurdu maçına öncesi İzmir temsilcisinde tam bir bilinmezlik hakim.
TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Altay, pazar günü evinde oynayacağı Denizli İdmanyurdu karşılaşmasına odaklanırken, kulüpte ekonomik sıkıntılar gündeme damga vurdu.

ÖDEMELER YAPILMADI

Bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiren 112 yıllık İzmir'in köklü çınarı Altay'da belirsizlik büyük sıkıntı yarattı.
Takım kaptanları Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam, 5 Ocak’ta Başkan Sinan Kanlı ile görüşerek son ödeme tarihleri geçmesine rağmen tek taraflı fesih haklarını kullanmamıştı.
Yönetim, futbolculara 20 Ocak’ta ödeme yapılacağını bildirmişti ancak bu söz yerine getirilemedi.
Altay'da yönetimin kulübe ihtarname gönderen oyunculara ödeme yapamadığı öğrenildi.

OYUNCULAR İHTARNAME GÖNDERDİ

Kulübe ihtarname gönderen isimler arasında Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Sefa, Ozan, Ege ve Mert bulunuyor. Ayrıca geçmiş yıllardan yüklü alacağı olan Deniz Kadah da ödeme bekleyen oyuncular arasında yer alıyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Ödemelerin yapılmaması nedeniyle futbolcuların kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlı yönetim, Denizli İdmanyurdu maçı öncesinde kadro bütünlüğünü korumakta zorlanırken, oyuncuların takımda kalıp kalmayacağı merak konusu haline geldi. Altay taraftarı, hem sahadaki performans hem de kulübün mali sorunları nedeniyle endişeli. Kritik Denizli İdmanyurdu maçı öncesinde yaşanan ödeme krizi büyük tepki topladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

