Edirne'de kampa girdiler

Yayınlanma:
Balkan Şampiyonası'na hazırlanan Kosovalı kadın güreşçiler Edirne'de kamp yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) ve Kosova Güreş Federasyonu işbirliğinde Kosova'dan antrenörleriyle gelen 9 kadın güreşçi, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) hazırlıklarına devam ediyor.

TGF Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, Edirne'nin Balkanların spor merkezi olduğunu ispatladığını söyledi.

Kosova'nın bu yıl kamp için ev sahipliği yaptıkları altıncı ülke olduğunu belirten Delen, "Bu hafta da dost ve kardeş ülke Kosova'yla kamp yapıyoruz. Ekim ayında düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na güzel bir hazırlık oldu. Milli sporcularımız, Kosovalı sporcularla belirlenen programda çalışmalar gerçekleştiriyor." dedi.

Milli takım Edirne'de hazırlanıyor

Delen, TGF Başkan Taha Akgül ve TGF Kadınlar Güreşten Sorumlu Asbaşkan Yasemin Adar'ın talimatlarıyla kadın güreşini en iyi yere taşıyacaklarını kaydetti.

Sporcular ortak antrenman programıyla çalışıyor

TOHM Antrenörü Begüm Mısıratlı da Türk ve Kosovalı sporcuların ortak antrenman programı çerçevesinde çalışma gerçekleştirdiğini kaydetti.

Sporcuların 10 günlük kamp sürecini verimli değerlendirdiğini anlatan Mısıratlı, uluslararası kampların devam edeceğini ifade etti.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi Güreş Antrenörü Habil Kara ise milli güreşçilerin çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü dile getirdi.

Uluslararası kampların dünya ve Avrupa şampiyonaları için hazırlık olduğunu aktaran Kara, Balkan Şampiyonası'nda da zirveyi hedeflediklerini vurguladı.

Kosovalı güreşçi Lorena Duraj da, kardeş ülke Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Türk sporcularla uyum içinde çalıştıklarını anlatan Duraj, şampiyona öncesi kampta iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, 28 Eylül'de Kosova'ya döneceklerini kaydetti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

