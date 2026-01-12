Ederson'un eşi Lais Moraes'in derbi paylaşımları gündem oldu

Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Sarı lacivertliler, kupayı alırken büyük coşku yaşadı. Coşku yaşayanlardan biri de maçı tribünde izleyen Fenerbahçe kalecisi Ederson'un eşi Lais Moraes'ti.

Lais Moraes'i Fenerbahçeli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.



Genç kadının Ederson'un eşi olduğunu öğrenen taraftarlar bol bol fotoğraf çektirdi.

Lais Moraes, taraftarları kırmayarak fotoğraf çektirip, imza dağıttı.

MAÇTAN SONRA SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Lais Moraes, o anları maçtan sonra sosyal medya hesabından da paylaştı.



Ayrıca eşi Ederson'la birlikte yan yana gelerek fotoğraf çektirdi.

Ederson İstanbul’da yaşadıklarını hayretler içinde anlattı

Süper Kupa madalyasını da boynuna takan Lais Moraes'in paylaşımları kısa sürede gündem oldu.

Sarı lacivertli taraftarlar paylaşımlara büyük ilgi gösterirken, beğeni ve yorum yağdırdı.