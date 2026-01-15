Eda Erdem'den miniklere: Dersimiz Fenerbahçe

Eda Erdem'den miniklere: Dersimiz Fenerbahçe
Yayınlanma:
Fenerbahçe Medicana'nın kaptanı Eda Erdem, "Dersimiz Fenerbahçe" projesinde çocuklarla bir araya geldi.

Fenerbahçe Medicana'nın kaptanı Eda Erdem, "Dersimiz Fenerbahçe" projesi kapsamında çocuklarla bir araya geldi.
Eda Erdem, Mirar Sinan İlkokulu'ndan gelen öğrencilere stadyumu ve müzeyi gezdirerek, Fenerbahçe tarihi hakkında da bilgiler verdi.

HEDİYELER DE VERDİ

Fenerbahçe Kulübü, etkinliği şu açıklamayla duyurdu:
"Attığı her adımda miniklerimizin kalbine dokunan Kulübümüz, ‘Dersimiz Fenerbahçe’ projesi kapsamında öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.


Bu özel organizasyon kapsamında Mimar Sinan İlkokulu’nda okuyan öğrenciler, Fenerbahçe ile dolu bir gün yaşadı.

Büyüksün Eda ErdemBüyüksün Eda Erdem

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın ve A Millî Kadın Voleybol Takımımızın kaptanı Eda Erdem Dündar da Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu etkinliğinde stadımızı gezen küçük misafirlerimizle bir araya geldi.
Çocuklarla yakından ilgilenen kaptan Eda, miniklerle sohbet etti ve bol bol fotoğraf çektirdi.


Organizasyonun sonunda minik ziyaretçilere çeşitli hediyeler takdim edildi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
Spor
Mert Hakan Yandaş, Oosterwolde, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'a hapis cezası
Mert Hakan Yandaş, Oosterwolde, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'a hapis cezası
Galatasaray'ın Isabella rüyası gerçek mi oluyor: İtalya'yı sallayan iddia
Galatasaray'ın Isabella rüyası gerçek mi oluyor: İtalya'yı sallayan iddia