Eda Erdem'den miniklere: Dersimiz Fenerbahçe

Fenerbahçe Medicana'nın kaptanı Eda Erdem, "Dersimiz Fenerbahçe" projesi kapsamında çocuklarla bir araya geldi.

Eda Erdem, Mirar Sinan İlkokulu'ndan gelen öğrencilere stadyumu ve müzeyi gezdirerek, Fenerbahçe tarihi hakkında da bilgiler verdi.

HEDİYELER DE VERDİ

Fenerbahçe Kulübü, etkinliği şu açıklamayla duyurdu:

"Attığı her adımda miniklerimizin kalbine dokunan Kulübümüz, ‘Dersimiz Fenerbahçe’ projesi kapsamında öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.



Bu özel organizasyon kapsamında Mimar Sinan İlkokulu’nda okuyan öğrenciler, Fenerbahçe ile dolu bir gün yaşadı.

Büyüksün Eda Erdem

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın ve A Millî Kadın Voleybol Takımımızın kaptanı Eda Erdem Dündar da Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu etkinliğinde stadımızı gezen küçük misafirlerimizle bir araya geldi.

Çocuklarla yakından ilgilenen kaptan Eda, miniklerle sohbet etti ve bol bol fotoğraf çektirdi.



Organizasyonun sonunda minik ziyaretçilere çeşitli hediyeler takdim edildi."