Eczacıbaşı Olympiakos'a set vermedi

Yayınlanma:
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, Olympiakos'a set vermedi ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu 4’üncü maçında evinde konuk ettiği Yunan ekibi Olympiacos Piraeus takımını 25-18, 25-15 ve 25-19’luk skorlarla 3-0 mağlup etti.

ECZACIBAŞI'NDAN 3. GALİBİYET

Bu sonuçla Ezcazıbaşı Dynavit, grupta oynadığı 4. maçında 3. galibiyetini aldı.
Temsilcimiz, Zeleznicar ve Vero V. Milano deplasmanlarına çıkacak.
Olympiakos ise 4. maçında 2. yenilgisini aldı.

DETAYLAR

  • SALON: Eczacıbaşı Spor
  • HAKEMLER: Eldar Zulfugarov, Wojciech Maroszek
  • ECZACIBAŞI DYNAVİT: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Maglio, Smrek
  • OLYMPIACOS PIRAEUS: Stevanovic, Di Iulio, Carcaces, Terzoglou, Kubura, Abderrahim, Artakianou (L), Sampati (L), Oikonomidou, Coneo, Dimitriou.
  • SETLER: 25-18, 25-15, 25-19
  • SÜRE: 75 dakika (24’, 22’, 29’)

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

