Dursun Özbek Zorlu Center'de masaya 45 milyon euro koydu ve kalktı

Galatasaray'ın Trabzonspor'dan istediği Christ Inao Oulai için yapılan başkanlar görüşmesinin detayları ortaya çıktı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Zorlu Center'da pazarlık masasına oturdukları öğrenildi.

Haber Sarıkırmızı'nın Erdem Açıkgöz'e dayandırdığı habere göre görüşmede Dursun Özbek teklifini yaptı. Açıkgöz, şunları söyledi:

Oulai'den Galatasaray hamlesi: Taraftarlar çılgına döndü

"25 milyon euro bonservis, Oulai’ye 5 yıllık sözleşme, yıllık 2 milyon eurodan toplam 10 milyon Euro maaş ve Ahmed Kutucu. Ahmet Kutucu'nun bonservis bedelini 10 milyon euro olarak belirliyor. Yani toplam teklif 45 milyon euro.

Ertuğrul Doğan, takas olmadan direkt 40 milyon euro talep etti. Oyuncu ile yapılacak görüşmenin ardından karar verilecek."

DURSUN ÖZBEK MASADAN KALKTI

Habere göre Ertuğrul Doğan'ın teklifini kabul etmemesi üzerine Dursun Özbek, masadan kalktı. Özbek'in bu teklifi artırmayı düşünmediği ileri sürüldü.

Açıkgöz, "Oulai, Galatasaray’da forma giymeye istekli. Galatasaray’ın ilk ve son teklifi bu şekilde. Bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.