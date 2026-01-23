Dursun Özbek: Üzerimize oyunlar oynanıyor

Galatasaray Divan Kurulu'nun Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda yönetim, mali ve sportif gündemine ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

''ÜZERİMİZE OYNANAN OYUNLAR...''

Özbek açıklamasında, "Camiamızın en önemli özelliklerinden birisi, her zaman daha iyisini istemesidir. Bu sorumluluğun farkındayız. Taraftarımızın iyi niyetiyle, duygularını ifade etmelerini de anlıyorum ancak şu anda üzerimize oynanan oyunu da doğru okumamız gerekiyor. Bu yalnızca yönetim meselesi değildir, tüm camianın meselesidir.

Galatasaray'ı dışarıdan yıkmanın mümkün olmadığını bilenler, bu kez içimize nifak sokarak bizi birbirimize düşürmeye çalışmaktadır. Geçmişte de benzer girişimlerin olduğunu göreceksiniz.

Galatasaray'da bir başkan ve bir yönetim kurulu vardır. Ben başkan olarak, elbette herkesle konuşurum, istişare ederim ama burada kadar veren kişi nettir, yönetim kurulu nettir. Başka bir tartışmaya gerek yoktur." dedi.

OKAN BURUK AÇIKLAMASI

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a olan inançlarının tam olduğunu belirten Özbek, "Değerli arkadaşlar, yönetici arkadaşlarımla birlikte bize emanet ettiğiniz bu onurlu görevi 3.5 yıldır sürdürüyoruz. Bu süre içerisinde futbolda 3 kez şampiyon olduk. Lig tarihine geçen birçok rekor kırdık. Bu sene de takıma ve Okan Buruk'a inancımız tamdır. Şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ise bir aksilik olmazsa son 24 takım arasında yer alıp yolumuza devam edeceğiz." yorumunu yaptı.

Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalardan önemli satır başları şu şekilde:

Gündemimizde Sportif AŞ'nin Haziran - Kasım dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş altı aylık finansal durumuna ilişkin bilgilendirme yer alıyor. Söz konusu altı aylık dönemi 1 Milyar 374 Milyon TL net kar ile kapatmış bulunuyoruz.

Başarı sadece futbolda değil, diğer branşlarda da önemli adımlar attık ve bunları kararlı adımlarla sürdürüyoruz.

APAR TOPAR TOPLANTIYI TERK ETTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'Önemli bir toplantı var' diyerek Galatasaray Divan Kurulu'ndan ayrıldı.