Dursun Özbek taviz vermedi: Icardi için tek şartı var

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Arjantinli yıldızın geleceği ile ilgili pazarlık masasına oturdu. Özbek, tek şartını taviz vermeden belirtti ve oyuncunun 10 milyon euroluk maaşında yüzde 50 indirim istedi.

Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli golcü Mauro Icardi ve yönetim arasında yeni sözleşme görüşmeleri başladı.
Icardi'nin menajeri Elio Pino, Galatasaray'ın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'e konuk olduğu maçı tribünden takip etmişti.

2024/11/07/hbgs.jpg

MASAYA OTURULDU: DURSUN ÖZBEK'İN TEK ŞARTI

Sabah'ta yer alan habere göre; Pino, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Icardi'nin yeni sözleşmesi konusunda pazarlık masasına oturdu.
Dursun Özbek, pazarlık masasında en önemli şartını net bir tavırla ortaya koydu.
Özbek'in Icardi'nin 10 milyon euroluk yıllık maaşında yüzde 50 indirim istediği belirtildi.
Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

ICARDI'NIN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 28 maça çıkan Icardi, bu maçların 12'sinde ilk 11'de oynadı.
32 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 10 gol atarken 2 de asist yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

