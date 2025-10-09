Dursun Özbek Mardin'i salladı: Adnan Polat da yanındaydı

Dursun Özbek Mardin'i salladı: Adnan Polat da yanındaydı
Yayınlanma:
Galatasaray Kulübü Dursun Özbek, Mardin'de GS Store mağazasının açılışını yaptı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Mardin'de GS Store mağazasının açılışını yaptı.

Kulübün eski başkanı Adnan Polat'la birlikte giden Özbek, merkez Artuklu ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki GS Store mağazasının açılışı amacıyla düzenlenen törende mağazanın hayırlı olmasını diledi.

Galatasaray'ın başarılarıyla burada da kazançların artacağına inandığını belirten Özbek, şunları söyledi:

"Bütün Galatasaraylıları buradan forma almaya davet ediyorum. Mardin'de de sizin gibi taraftarlarımız olduğu için son derece memnunum. Galatasaray'ı desteklemeye de devam. Şampiyonluklarımız da inşallah birlikteliğimizi devam ettirecektir."

"OSİMHEN KUTULARI ALIN"

Mağazada Galatasaray ürünleri ve formalarının yanı sıra Victor Osimhen'e özel hazırlanan kutuların da bulunduğunu hatırlatan Özbek, taraftarları bu kutuları almaya davet etti.

Galatasaray'da kritik gün 18 Ekim: Dursun Özbek bunun hesabını verecekGalatasaray'da kritik gün 18 Ekim: Dursun Özbek bunun hesabını verecek

Daha sonra Özbek, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ile mağazanın açılışını yaptı.

Açılışın ardından Özbek ve Polat'a reyhan şerbeti ikram edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
Spor
Federasyondan Galatasaray'a ceza
Federasyondan Galatasaray'a ceza
İsmail Kartal reddetti: İbre Erol Bulut'a döndü
İsmail Kartal reddetti: İbre Erol Bulut'a döndü
Tedesco dayanamadı: Sonunda patladı
Tedesco dayanamadı: Sonunda patladı