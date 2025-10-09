Dursun Özbek Mardin'i salladı: Adnan Polat da yanındaydı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Mardin'de GS Store mağazasının açılışını yaptı.

Kulübün eski başkanı Adnan Polat'la birlikte giden Özbek, merkez Artuklu ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki GS Store mağazasının açılışı amacıyla düzenlenen törende mağazanın hayırlı olmasını diledi.

Galatasaray'ın başarılarıyla burada da kazançların artacağına inandığını belirten Özbek, şunları söyledi:

"Bütün Galatasaraylıları buradan forma almaya davet ediyorum. Mardin'de de sizin gibi taraftarlarımız olduğu için son derece memnunum. Galatasaray'ı desteklemeye de devam. Şampiyonluklarımız da inşallah birlikteliğimizi devam ettirecektir."

"OSİMHEN KUTULARI ALIN"

Mağazada Galatasaray ürünleri ve formalarının yanı sıra Victor Osimhen'e özel hazırlanan kutuların da bulunduğunu hatırlatan Özbek, taraftarları bu kutuları almaya davet etti.

Daha sonra Özbek, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ile mağazanın açılışını yaptı.

Açılışın ardından Özbek ve Polat'a reyhan şerbeti ikram edildi.