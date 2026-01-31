Dursun Özbek karar değiştirdi

Devre arası transfer döneminde kadrosuna Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı transfer eden Galatasaray, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Teknik kadro ve idareciler, orta sahadaki ihtiyaçlara odaklanmış durumda ve kulüp transferi kısa süre içinde bitirmek istiyor.

TESİSLERDE KRİTİK ZİRVE

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk arasındaki transfer zirvesi dün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde devam etti.

Galatasaray, devre arası transfer döneminde bir orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayı planlıyor.

Listede öne çıkan isimlerin Vermeeren, Angel Gomes, Ugarte ve Onyedika olduğu belirtildi.

DURSUN ÖZBEK KARAR DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer planlamasında karar değiştirdi.

Özbek'in, sezonun son 5 ayını kiralık bir oyuncu ile tamamlayıp, asıl bütçeyi yaz transfer dönemine saklama fikrini masaya getirdiği yazıldı.



