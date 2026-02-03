Dursun Özbek bu kez 2 milyon istedi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, açıklamasının bir bölümünde şampiyonluk hakkında konuştu.

BU KEZ 2 MİLYON KİŞİ İSTEDİ

Özbek, 2026'da da Süper Lig şampiyonluğunu hedeflediklerini aktararak, şampiyonluk kutlamalarına 2 milyon taraftar istedi.

Dursun Özbek, "Bir gelenek oluştu. 2023'te 23, 2024'te 24, 2025'te 25. şampiyonluğu aldık. İnşallah bu sene de şampiyon olacağız. Yine Yenikapı'da olmayı hedefliyoruz. İnşallah bu sene de şampiyonluk kutlamalarına 2 milyon kişi gelir." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINA 700 BİN KİŞİ KATILMIŞTI

2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaşan ve üst üste 3. kez şampiyon olan Galatasaray, Mayıs ayında Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması yapmıştı.

Yapılan şampiyonluk kutlamasına 700 bin Galatasaray taraftarı katılmıştı.

Dursun Özbek, şampiyon olmaları durumunda yine Yenikapı'da kutlama yapacaklarını, bu sefer 2 milyon taraftar beklediğini belirtti.