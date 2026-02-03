Dursun Özbek bu kez 2 milyon istedi

Dursun Özbek bu kez 2 milyon istedi
Yayınlanma:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçen sezon Yenikapı'da kutlanan ve 700 bin taraftarın katıldığı Süper Lig şampiyonluk kutlaması hakkında, ''İnşallah bu sene de şampiyon olacağız. Yine Yenikapı'da olmayı hedefliyoruz. İnşallah bu sene de şampiyonluk kutlamalarına 2 milyon kişi gelir.'' dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
Dursun Özbek, açıklamasının bir bölümünde şampiyonluk hakkında konuştu.

2024/11/07/hbgs.jpg

BU KEZ 2 MİLYON KİŞİ İSTEDİ

Özbek, 2026'da da Süper Lig şampiyonluğunu hedeflediklerini aktararak, şampiyonluk kutlamalarına 2 milyon taraftar istedi.
Dursun Özbek, "Bir gelenek oluştu. 2023'te 23, 2024'te 24, 2025'te 25. şampiyonluğu aldık. İnşallah bu sene de şampiyon olacağız. Yine Yenikapı'da olmayı hedefliyoruz. İnşallah bu sene de şampiyonluk kutlamalarına 2 milyon kişi gelir." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINA 700 BİN KİŞİ KATILMIŞTI

2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaşan ve üst üste 3. kez şampiyon olan Galatasaray, Mayıs ayında Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması yapmıştı.
Yapılan şampiyonluk kutlamasına 700 bin Galatasaray taraftarı katılmıştı.
Dursun Özbek, şampiyon olmaları durumunda yine Yenikapı'da kutlama yapacaklarını, bu sefer 2 milyon taraftar beklediğini belirtti.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Spor
Selçuk İnan "Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum" dedikten sonra verdi veriştirdi
Selçuk İnan "Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum" dedikten sonra verdi veriştirdi
2. Lig takımı bahis oynayan teknik direktörle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
2. Lig takımı bahis oynayan teknik direktörle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı