Dünyanın en büyük stadında inşaat başladı: 3 tane RAMS Park ediyor

Vietnam'da aralık ayında inşaatına başlanan Trong Dong Stadyumu, 135 bin kişilik kapasitesi ile tamamlandığında dünyanın en büyük stadı olacak. Trong Dong Stadyumu, 52 bin 600 kişilik kapasiteye sahip Galatasaray'ın stadı RAMS Park'tan 3 tane ediyor.

Vietnam, spor dünyasında tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor.
135 bin kişilik kapasite olması planlanan ve aralık ayında temeli atılan Trong Dong Stadyumu, tamamlandığı zaman dünyanın en büyük stadyumu ünvanını ele geçirecek.
Stadyumun 2028 yılında açıklması hedefleniyor.

3 TANE RAMS PARK EDİYOR

Trong Dong Stadyumu, 52 bin 600 kişilik kapasiteye sahip olan Galatasaray'ın stadı RAMS Park'tan yaklaşık 3 tane ediyor.

ASYA'NIN ÖNDE GELEN MERKEZİ HALİNE GELECEK

Bu projeyle Vietnam, sadece büyük ölçekli bir spor kompleksine sahip olmakla yetinmeyecek.
Aynı zamanda uluslararası spor ve kültür etkinliklerinde Asya’nın önemli buluşma noktalarından biri olmayı hedefliyor.
Yetkililer, Trong Dong Stadyumu’nun Vietnam’ın uluslararası spor arenasındaki hedeflerini somut bir yatırıma dönüştürdüğünü vurguladı.
FIFA ve AFC başta olmak üzere küresel spor kuruluşlarının kriterleri esas alınarak planlanan stadyum, Asya Olimpiyat Konseyi standartlarıyla da uyumlu biçimde tasarlandı. Bu sayede tesisin, ASIAD, Olimpiyat Oyunları, FIFA Dünya Kupası ve kıtasal finaller gibi prestijli organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek nitelikte bir altyapı sunması amaçlanıyor.

FAS'TAKİ STADI GERİDE BIRAKACAK

Bu proje, Fas'ta inşa edilen ve 120 bin kapasiteye sahip olan Grand Stade Hassan II’yi de geride bırakacak.
Birçok amaç için kullanılacak olan stadyum, geri çekilebilir çatı sistemi ile tasarlanıyor.
Bu sayede açık hava spor karşılaşmalarının yanı sıra konserler, sanat gösterileri, festivaller ve geniş katılımlı toplumsal etkinlikler de yapılabilecek.

DÜNYANIN EN BÜYÜK STATLARI

Dünyanın en büyük statları listesi şu şekilde:

  • Trong Dong Stadyumu (Vietnam): 135.000 – İnşaat halinde
  • Rungrado Primero de Mayo (Kuzey Kore): 130.000
  • Hassan II Stadyumu (Fas): 120.000 – İnşaat halinde
  • Michigan Stadyumu (ABD): 107.601
  • Beaver Stadyumu (ABD): 106.572
  • Ohio Stadyumu (ABD): 104.944
  • Kyle Field (ABD): 102.512
  • Neyland Stadyumu (ABD): 101.915
  • Tiger Stadyumu (ABD): 101.723
  • Melbourne Kriket Sahası (Avustralya): 100.024

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

