Diyarbekirspor davasında haksız çıktı
Diyarbekirspor, TFF Tahkim Kurulu'nda davayı kaybetti: Ökkeş Karaoğlu haklı bulundu.

Geçen sezon Diyarbekirspor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ökkeş Karaoğlu ile yaşanan alacak anlaşmazlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nezdinde sonuçlandı.
TFF Tahkim Kurulu, futbolcunun lehine verilen kararı oybirliğiyle onayladı ve kulübün itirazını reddetti.

UÇK KARARINI VERDİ

Ökkeş Karaoğlu, kulüpten alacaklarını tahsil edememesi üzerine TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na (UÇK) başvuruda bulunmuştu. Kurul, 24 Nisan 2025 tarihli E.2025/41 - K.2025/223 sayılı kararında futbolcuyu haklı bularak alacakların ödenmesine hükmetmişti.

Ökkeş Karaoğlu

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Diyarbekirspor A.Ş, UÇK kararına itiraz ederek Tahkim Kurulu’na başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda Tahkim Kurulu, UÇK kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığını belirtti. Kurul, “Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir” açıklamasıyla süreci sonlandırdı.

SÜREÇ TAMAMLANDI

Bu kararın ardından Diyarbekirspor’un hukuki yolları tükenmiş oldu. Ökkeş Karaoğlu’nun alacaklarının tahsil süreci TFF kararları doğrultusunda ilerleyecek. Kulüp cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, karar futbolcu lehine kesinleşmiş durumda.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

