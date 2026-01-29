Dimitrov Süper Lig için Bodrum'dan Amed'e gidecek

Devre arası transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayan 1. Lig ekibi Bodrum FK'da takımın kaptanı Fredy Ribeiro, Çorum FK'ya transfer olmuştu.

Bodrum FK'da bir ayrılık daha yapılmaya hazırlanılıyor.

SÜPER LİG İÇİN AMEDSPOR'A GİDİYOR

Yeşil beyazlıların 27 yaşındaki Bulgar futbolcusu Zdravko Dimitrov'un 1. Lig'in lideri Amedspor'a transfer olacağı ve Diyarbakır ekibiyle anlaşma sağladığı iddia edildi.

Dimitrov, lider Amedspor'a transfer olup takımla birlikte Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

BODRUM FK KARİYERİ

Geçtiğimiz sezon Süper Lig döneminde Sakaryaspor'dan Bodrum FK'ya transfer olan Dimitrov, kulüple ilk senesinde çıktığı 29 maçta 2 gol atıp 2 asist yaptı.

1. Lig'e düşen Bodrum FK ile bu sezon 22 maçta forma giyen Dimitrov, 3 gol attı ve 1 gol pası verdi.

Bodrum FK 1. Lig'de 36 puanla 6. sırada yer alırken, Amedspor 43 puanla zirvede bulunuyor.