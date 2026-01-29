Dimitrov Süper Lig için Bodrum'dan Amed'e gidecek

Dimitrov Süper Lig için Bodrum'dan Amed'e gidecek
Yayınlanma:
Bodrum FK'da forma giyen Zdravko Dimitrov'un 1. Lig'in lideri Amedspor'a transfer olacağı iddia edildi. Dimitrov, Amedspor ile Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Devre arası transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayan 1. Lig ekibi Bodrum FK'da takımın kaptanı Fredy Ribeiro, Çorum FK'ya transfer olmuştu.
Bodrum FK'da bir ayrılık daha yapılmaya hazırlanılıyor.

SÜPER LİG İÇİN AMEDSPOR'A GİDİYOR

Yeşil beyazlıların 27 yaşındaki Bulgar futbolcusu Zdravko Dimitrov'un 1. Lig'in lideri Amedspor'a transfer olacağı ve Diyarbakır ekibiyle anlaşma sağladığı iddia edildi.
Dimitrov, lider Amedspor'a transfer olup takımla birlikte Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

BODRUM FK KARİYERİ

Geçtiğimiz sezon Süper Lig döneminde Sakaryaspor'dan Bodrum FK'ya transfer olan Dimitrov, kulüple ilk senesinde çıktığı 29 maçta 2 gol atıp 2 asist yaptı.
1. Lig'e düşen Bodrum FK ile bu sezon 22 maçta forma giyen Dimitrov, 3 gol attı ve 1 gol pası verdi.
Bodrum FK 1. Lig'de 36 puanla 6. sırada yer alırken, Amedspor 43 puanla zirvede bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Spor
Kocaelispor Fenerbahçe maçı öncesi Manchester City ile anlaştı
Kocaelispor Fenerbahçe maçı öncesi Manchester City ile anlaştı
Sıra Torreira'ya geldi
Sıra Torreira'ya geldi
Adana Demirspor'a istemeye istemeye veda etti
Adana Demirspor'a istemeye istemeye veda etti