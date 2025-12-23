Derbiye saatler kala flaş gelişme: Maça gitmeme kararı aldı

Derbiye saatler kala flaş gelişme: Maça gitmeme kararı aldı
Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi sıcak bir gelişme yaşandı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak derbiye saatler kala flaş bir gelişme yaşandı.

DERBİYE GİTMEYECEK

Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, rahatsızlığı nedeniyle derbiye gidemeyecek.

DERBİNİN HAKEMİ ÇAKIR

Derbiyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapacak.
VAR'da Buğra Taşkınsoy, AVAR'da Anıl Usta ve Gökhan Barcın görev alacak.

EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de cezalı Fred, milli takımlarda bulunan Nene ile En Nesyri, özel izinli Ederson ve Duran’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Alvarez, Brown, Talisca, Semedo oynayamayacak.
Beşiktaş’ta ise sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekip karşısında forma giyemeyecek.
Afrika Uluslar Kupası’nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide yok.

