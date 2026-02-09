Derbinin hakemi geceyi hastanede geçirdi: Olaylı maç Sakarya'yı ayağa kaldırdı

Derbinin hakemi geceyi hastanede geçirdi: Olaylı maç Sakarya'yı ayağa kaldırdı
Yayınlanma:
Hacırmercan - Söğütlüspor maçında konuk ekip 2 golle öne geçince ortalık karıştı. Taraftar ve futbolcular, maçın hakemi Serhat Dönmez’e saldırdı. Maç tatil edilirken Dönmez geceyi hastanede geçirdi.

Sakarya 1. Amatör Lig D Grubu’nda Hacırmercan ile Söğütlüspor karşı karşıya geldi.

KONUK EKİP 2 GOL ATINCA ORTALIK KARIŞTI

Söğütlüspor deplasmanda ilk yarı bitmeden durumu 2-0’a getirmeyi başardı. Konuk ekibin 2 golle öne geçmesiyle birlikte maçta ortalık karıştı.

HAKEME SALDIRDILAR

Taraftar ve futbolcular, maçın hakemi Serhat Dönmez’e saldırdı. Karşılaşma tatil edilirken hastaneye kaldırılan Dönmez’de kalp ritminde bozukluk, dizlerinde yaralar ve kaburgalarında ezilme tespit edildi.

GECEYİ HASTANEDE GEÇİRDİ

Gece hastanede geçirdiği belirtilen Serhat Dönmez, sabaha karşı saat 04.00'da taburcu oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşananların ardından 2'si futbolcu olmak üzere toplam 5 kişi karakola götürülerek haklarında soruşturma başlatıldı. Söz konusu kişilerin para cezası, hak mahrumiyeti cezası ve 6222 cezasına çarptırılması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

