Derbide VAR uyardı: Penaltı kararı geldi
Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta penaltı kararı geldi.
MERT MÜLDÜR YERDE KALDI
Karşılaşmada artık ilk yarının son anlarına doğru gelinirken gelişen Fenerbahçe atağında Mert Müldür, Tammy Abraham'ın formasını çekmesiyle yerde kaldı.
ASENSIO PENALTIDA FİLELERİ HAVALANDIRDI
VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. 43. dakikada topun başına geçen Marco Asensio fileleri havalandırdı.
İLK YARI BERABERLİKLE SONA ERDİ
Bu golle birlikte Fenerbahçe derbide beraberliği yakalamayı başardı. Beşiktaş'ın golünü karşılaşmanın 33. dakikasında Cerny kaydetmeyi başarmıştı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Asensio, Oğuz, Kerem.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Salih, Orkun, Rashica, Cerny, Devrim, Abraham.