Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana'yı ağırladı.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadele, Fenerbahçe Medicana'nın 3-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

Fenerbahçe Medicana, ilk seti 25-19 kazanmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, ikinci seti de 25-13 kazandı.

Üçüncü set çekişmeli geçti ancak sarı-lacivertliler 25-23 galip gelmeyi başardı.

SADETTİN SARAN SALONDAN İZLEDİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana maçını Burhan Felek Spor Salonu'nda takip etti.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN DURUMU

Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana, ligdeki 16. galibiyetini elde etti.

Galatasaray Daikin ise 6. yenilgisini yaşadı.

Ligin bir sonraki maçında Fenerbahçe Medicana, Aydın BBSK ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Daikin, Nilüfer Belediyespor deplasmanına çıkacak.

