Derbi günü! Fenerbahçe Galatasaray: İşte ilk 11'ler

Süper Lig bugün dev bir maça sahne olacak. Türk futbolunun 2 devi Fenerbahçe ile Galatasaray, 14. hafta maçında bu akşam karşı karşıya gelecek.

Kadıköy Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi hakem Yasin Kol. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

FENERBAHÇE CEPHESİ

Süper Lig'de nağmağlup tek takım olan Fenerbahçe, son 5 maçı kazanarak çıkışa geçti. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya Galatasaray'ın 1 puan arkasından 31 puanla 2. sırada girdi.

Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde galip gelmesi durumunda haftayı lider tamamlayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

Fenerbahçe derbiye artık hazır

Her iki oyuncunun da ilk 11'de forma giymesi ise beklenmiyor.

Kart sınırındaki Jayden Oosterwolde, kart görmesi durumunda Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

GALATASARAY CEPHESİ

Süper Lig'de 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 32 puan toplayan Galatasaray, sahaya lider olarak çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu yok.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, derbide mücadele edemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamından ceza verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da oynayamayacak.

Lucas Torreira ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Torreira, derbide kart görmesi durumunda 15. haftadaki Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

Derbiye saatler kala Galatasaray'a müjde

Geçirdiği kasık fıtığı operasyonu nedeniyle son 4 maçta oynayamayan Yunus Akgün, sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama nedeniyle son 2 karşılaşmada forma giyemeyen Victor Osimhen ile dizindeki ağrı sebebiyle son mücadelede takımdaki yerini alamayan Mario Lemina, takımla çalışmalara başladı.

Üç futbolcu da teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda takımdaki yerlerini alabilecek.

FENERBAHÇE-GALATASARAY İŞTE İLK 11'LER

Takımların sahaya şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Duran (Youssef En-Nesyri).

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Arda Ünyay, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Lemina (Sara), Saner, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.