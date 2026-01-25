Deplasmanda 13 puan bırakan Aliağa FK kendine geldi
Aliağa FK'nın deplasman kabusu bitti!
2. Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor'a konuk olan Aliağa Futbol sahadan 3-1 galibiyetle ayrılarak deplasmanda kazanamama serisini noktaladı.
DEPLASMANDA 13 PUAN BIRAKTI
Son olarak 1461 Trabzon FK’yı dış sahada 3-0 yenen sarı-siyahlılar ardından gurbette oynadığı Arnavutköy Belediyespor, Isparta 32 Spor, Menemen FK, Bursaspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor müsabakalarında kayıplar yaşadı.
Haftalar sonra deplasmanda kazanan Aliağa FK, geçen hafta evindeki galibiyetle birlikte 2'de 2 yaparak üst sıralarda kalmayı başardı.
''YENİDEN POTANIN İÇİNDE OLACAĞIZ''
Teknik direktör Polat Çetin zorlu bir maçı kayıpsız geçtiklerini belirterek, "Play-Off yolunda hata yapmadık. Serimizi sürdürüp yeniden potanın içinde olacağız" dedi. Aliağa FK gelecek hafta evinde Mardin 1969 Spor'la karşılaşacak.
DEPLASMANDA PUAN BIRAKTIĞI MAÇLAR
Aliağa FK'nın Fethiyespor maçından önce deplasmanda oynadığı 5 maçın sonucu şu şekilde:
- Arnavutköy Belediyespor 1-0 Aliağa FK
- Isparta 32 Spor 1-1 Aliağa FK
- Menemen FK 2-1 Aliağa FK
- Bursaspor 0-0 Aliağa FK
- Kahramanmaraş İstiklalspor 2-0 Aliağa FK
Kaynak:Haber Merkezi / DHA