Deniz Çoban: Penaltı yanlış karar

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin gollerini penaltıdan Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu (2) kaydetti.

Gençlerbirliği'nin tek golünü Sekou Koita attı.

DENİZ ÇOBAN: PENALTI YANLIŞ KARAR

Eski hakem Deniz Çoban, Fanatik'te mücadeleyi değerlendiren bir yazı kaleme aldı.

''Penaltı yanlış karar'' başlıklı yazıda, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı kararının yanlış olduğunu belirtti.

Deniz Çoban yazısında, ''Maçın en kritik anı, 14. dakikada VAR’ın müdahalesiyle Fenerbahçe lehine verilen penaltıydı. Ancak bu müdahale fazlasıyla tartışmalıydı. Açık ve bariz bir hata olmadığı gibi, tamamen sübjektif bir değerlendirme alanına giren pozisyon için VAR’ın devreye girmesi gereksizdi. Pozisyonda penaltı olduğunu söylemek güç. Savunmacının kolu vücudundan açık görünse de bu, hareketin doğal sonucu olarak ortaya çıkan bir açılmaydı.

Talisca’nın şutunu engellemek için ayağını uzatan oyuncunun kolu, fizyolojik olarak kaçınılmaz bir şekilde açılıyor. Ardından iki oyuncu arasında gidip gelen top, beklenmedik bir anda savunmacının koluna çarpıyor'' ifadelerini kullandı.