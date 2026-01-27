Deniz Çoban: Gol iptal edilse bile penaltı

Deniz Çoban: Gol iptal edilse bile penaltı
Eski hakem Deniz Çoban, Eyüpspor-Beşiktaş maçındaki hakem kararlarını değerlendirirken, iptal edilen golü açıkladı.

Beşiktaş, Süper Lig'de Eyüpspor'la 2-2 berabere kalırken, hakem kararları da çok konuşuldu. Özellikle hakem Yasin Kol'un Eyüpspor'un bir atağında filelere giden topta golü iptal etmesi gündem oldu.

"OFSAYTTAN SÖZ EDİLEMEZ

Eski hakem Deniz Çoban, Eyüpspor'un iptal edilen golünde kararın yanlış olduğunu ileri sürdü.

2024/11/08/hbbjk.jpgÇoban, Fanatik'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

Mustafa Çulcu: Skandal bir karar rezaletMustafa Çulcu: Skandal bir karar rezalet

"Bu golün VAR marifetiyle iptal edilmesi kesinlikle ve kesinlikle yanlıştı. Tartışmalı bir karar olsa da sahada hakemlerin verdiği karar geçerli olmalıydı. VAR’ın devreye girmesi, hakemi izlemek üzere kenara davet etmemesi çok önemli bir uygulama hatasıydı. Bu gol iptal edilecekse bile kenarda hakem izleyerek bu golü iptal etmeliydi. Bu pozisyonda verilecek en doğru karar golün verilmesiydi. Bence kaleci Ersin topla bilerek kontrollü oynuyor. Dolayısıyla golü atan oyuncu için bence ofsayttan söz edilemez. Tüm bunlar bir yana, Ersin topa yükselirken rakibine faul yapıyor. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilse bile bu kez penaltı kararının verilmesi gerekirdi. Eyüpspor lehine verilen penaltıda ise hakem yanılmadı."

