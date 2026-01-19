Deniz Çoban: Direkt kırmızı kart

Eski hakem Deniz Çoban, Fenerbahçe'nin deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 yendiği maçın hakemi Mehmet Türkmen'in kararlarını değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı.

Çoban, yayıncı kuruluştaki programda Alanyaspor'un kırmızı kart beklediği pozisyonla ilgili olarak, "Sebep sonuç ilişkisi göremiyorum. Hakem ekibinin kararını destekliyorum" yorumunu yaptı.

Mustafa Çulcu: İntihar etti

Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon için de Çoban, "İtme olsa tartışmasız penaltı ancak oyuncu olayın farkında ve futbol temasının dışına çıkmıyor. Hakemin kararı doğru" dedi.

"MAÇTAKİ EN KRİTİK HATALARDAN BİRİ"

Deniz Çoban, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun sarı kart görmesiyle ilgili de şunları söyledi:

"Maçtaki kritik hatalardan biri. Açık bir faul atlandı. Buna sinirlenen Tedesco'ya ise doğru bir sarı kart gösterdi. Normalde direkt kırmızı kartlık. Teknik kulübedekiler ölçülü davranmak zorundadır. Ceketini fırlattıktan sonra çok rahat kırmızı kart verebilirdi. Mehmet Türkmen denizi geçti, derede boğuldu."

Fenerbahçeli Skriniar'ın yerde kaldığı pozisyona da değinen Deniz Çoban, "Burada Jhon Duran'ın yaptığı hamleler bir yaptırım gerektiriyor mu diye ona bakmak lazım. Bu kargaşada böyle bir ikili mücadelede hakemin kararını pek eleştiremiyorum" değerlendirmesini yaptı.