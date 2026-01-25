Deniz Çoban: Devam kararı doğru
Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Galatasaray'ın Karagümrük'ü 3-1 yendiği maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Çoban, Barış Alper'in yerde kaldığı pozisyon için ''Devam kararı doğru'' dedi.
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.
Eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, beIN Sports'ta yayınlanan 'Trio' programında mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
İşte pozisyonlara yapılan yorumlar:
BARIŞ ALPER'İN YERDE KALDIĞI POZİSYON
- Deniz Çoban: Güzel çalım atmış oyuncu. Futbolun içinde olan bir mücadele var. Eliyle basıp yüklenmiyor. Oyuncu çalımdan sonra dengesini kaybedip küçülüyor. Devam kararı doğru.
- Bahattin Duran: Ben de kesinlikle bir ihlal olduğunu düşünmüyorum. Karagümrüklü oyuncunun eli Barış Alper'in omuzunda ama kesinlikle omuzundan bir basma yok. Faulü gerektirecek hiçbir müdahale yok. Dolayısıyla oyunun devam etme kararını doğru buluyorum.
- Bülent Yıldırım: Tek istisna ne olurdu; sırtından çeker ya da eliyle kuvvetli şekilde bastırırdı o zaman penaltı düşünürdüm ben de. Burada ikili mücadelede yan yana gelmeye çalışırken kaymanın da etkisiyle öne doğru bükülmüş o esnada rakibinin faul niteliğinde bir hamlesi olmamış.
KARAGÜMRÜK'ÜN GOLÜ ÖNCESİ FAUL DOĞRU MU?
- Deniz Çoban: Torreira rakibin ayağına basıyor ve üstten yükleniyor. Net bir faul. Top da hareketsiz kalmış, doğru bir kullanım olmuş.
- Bülent Yıldırım: Gol öncesindeki faul pozisyonu yüzde yüz doğru.
- Bahattin Duran: Yardımcı hakem bulunduğu pozisyonun biraz daha ilerisinde yer alabilirdi. Verdiği faul yardımı çok doğru ancak biraz daha ileride durabilirdi.
