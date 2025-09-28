Defne Kurt tarihe geçti: Dünya Şampiyonası'nda iz bıraktı

Milli para yüzücüler, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nı 5 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamladı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, toplam 10 madalya ile 73 ülke arasında 12. sırada yer aldı.

Milli para yüzücü Defne Kurt, 50 metre ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek, 100 metre sırtüstü ve 200 metre bireysel karışıkta altın madalya elde ederek Türk spor tarihinde bir ilki başardı.

SEVİLAY ÖZTÜRK 1 GÜMÜŞ 1 BRONZ ALDI

Sevilay Öztürk, 50 metre sırtüstünde gümüş, 50 metre kelebek kategorisinde ise bronz madalya kazandı.

Defne Kurt inanılmazı başardı: 7 günde 5 kez dünya şampiyonu oldu

Kadınlar 50 metre sırtüstü kategorisinde Sümeyye Boyacı, erkekler 200 metre serbest stilde Umut Ünlü, 100 metre sırtüstünde ise Turgut Aslan Yaraman, bronz madalyanın sahibi oldu.