Defne Kurt nasıl başardığını açıkladı: Bu daha başlangıç

Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanan milli sporcu Defne Kurt, bu başarıya nasıl ulaştığını açıkladı.

Defne Kurt, şampiyonada 50 metre ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek, 100 metre sırtüstü, 200 metre bireysel karışıkta altın madalya kazanmış, bir de Avrupa rekoru kırmıştı.

Defne Kurt, şunları söyledi:

"Fiziksel olarak zaten omurgamın kırılmasından dolayı büyük sıkıntılarım var. Çok zorluk çekiyorum. Fizyoterapi, pilates, fitness antrenmanlarıyla yoğun bir sürecim var. Aslında zihinsel olarak hazırlandım. 10 ay boyunca yatıp kalkıp bunun hayalini kurdum. Sabah akşam bunu düşündüm. Yarışa nasıl gireceğimi, depardan atlayacağımı, bitirişi nasıl yapacağımı, hangi dereceyi yapacağımı teker teker gözlerimi kapatıp hayalini kurdum. Daha çok zihinsel olarak hazırlandım."

"DAHA FAZLASINI İSTİYORUM"

Şampiyona boyunca yarışlardan başka bir şey düşünmediğini belirten Defne Kurt, şöyle devam etti:

"Çünkü 5 yarış yüzmek, sabah akşam o mental süreci geçirmek kolay bir şey değildi benim için. 10 gün boyunca hiç odağımı bozmamaya çalıştım. Tamamen yarışlarıma odaklanmaya gayret ettim. Zordu ama başardım, mutluyum. Ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum.

Bu daha başlangıçtı. Ben başarıya hala açım, doymadım. Daha fazlasını istiyorum. Daha tatmin olmadım. İnşallah Avrupa şampiyonası, bir tane daha dünya şampiyonası, olimpiyatlar ve nereye gidebilecekse o kadar gitmesini istiyorum.

Defne Kurt tarihe geçti: Dünya Şampiyonası'nda iz bıraktı

Ben 9 yaşından beri yüzüyorum. Yetenekli bir sporcuydum. Türkiye rekorlarım, birçok uluslararası derecelerim vardı. Talihsiz bir kaza sonucu bu duruma geldim ve yüzmeyi düşünmüyordum. Psikoloji mezunuyum ve psikolojiye odaklanmayı düşünüyordum. Bir şekilde bu yol bana açıldı ve kendimi tekrar buldum. Kendim gibi hissediyorum. Su bana aitmiş gibi hissediyorum. Su benim, ben suyum gibi hissediyorum. Suyla farklı bir bağım var gibi."