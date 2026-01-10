Cicibaş: 40 milyon civarı bir para bu parayı bulduk biz

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın başkanı Metin Aygün Cicibaş, iddialı açıklamalarda bulundu.

Cicibaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu yıl farklı sponsorluklar bularak, kaynaklar oluşturduklarını belirterek, "Belimizi büken kulübün yükleriydi. Hala daha büyük bir problemimiz var. Sadece basketbol ligine başlayabilmek için 4-5 yıl öncesinden gelen 886 bin dolar civarında bir para yatırdık FIBA'ya. Bu para yaklaşık 40 milyon civarı bir para. Bu parayı bulduk biz" ifadelerini kullandı.

"CANDOST VOLKAN'LA ANLAŞTIK"

Cicibaş, devam eden bir davalarının olduğunu ve transfer yasağı gelir korkusuyla acil bir takım kurduklarını aktaran Cicibaş, şunları kaydetti:

"Faruk Beşok hocam elinden geleni yaptı. Belirli bir süre sonra gerekli eksikliklerimizi gördük Faruk hocamıza emekleri için teşekkür ederiz. İstifa ettikten sonra Candost Volkan ile anlaştık. Kendisinin kimyası, yapısı kulübümüze çok uygun. İnşallah uzun soluklu çok güzel işler yaparız. Eksiklerimizi tamamladık. Takım kesinlikle küme düşmez, bu takım Avrupa'yı bile zorlayacak bir takım."

Cicibaş, basketbolda yaklaşık 85-90 milyona yakın ödeme yaptıklarını, tüm oyuncuların maaş ödemesinin eksiksiz yapıldığını ve bunların hepsini kendi kaynaklarıyla gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.