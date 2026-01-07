Chibuike Nwaiwu gece yarısı imzaya geldi

Trabzonspor, ara transferde bombasını patlattı. Bordo mavili kulübün anlaştığı Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu gece yarısı İstanbul'a geldi.

Avusturya ekiplerinden Wolfsberger AC'de forma giyen 22 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusuyla sağlık kontrollerinden geçirilmesinin ardından sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

Savunmada oynayan, defansif orta saha olarak da görev yapabilen Chibuike Nwaiwu için bonservisine 7 milyon euro ödeneceği ileri sürüldü.

Trabzonspor resmi teklif yaptı ama Fenerbahçe'yi bekliyorlar

1.93 boyundaki futbolcunun bu sezon Avusturya takımında 16 maçta görev yaptığı, fileleri de 1 kez havalandırdığı belirtildi.

SOL BEKE PEDRO BONDO

Trabzonspor için bir de transfer iddiası ortaya atıldı. Karadeniz Gazetesi'nin Angolan Football Scouting'e dayandırdığı habere göre; Trabzonspor'un Portekiz ekibi Famalicao'da oynayan sol bek Pedro Bondo'yu takip ettiği öne sürüldü.



Haberde "Trabzonspor, Famalicao'nun 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Pedro Bondo'yu takip ediyor. Oyuncunun piyasa değeri 2 milyon euronun üzerinde. yakın bir zamanda bu transfer için ciddi girişimler olacak" ifadeleri kullanıldı.

Angola vatandaşı olan 21 yaşında 1.72 boyundaki Pedro Bondo, Famalicao'da toplam 12 maça çıktı ve 1 gol attı.