Chelsea'nin yeni teknik direktörü belli oldu: Acun Ilıcalı detayı

Premier Lig ekibi Chelsea'nin yeni teknik direktörü Liam Rosenior oldu. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Mayıs 2025'te ''Vizyonumuz örtüşmüyor'' diyerek Rosenior'un görevine son vermişti.

Chelsea'nin teknik direktör Enzo Maresca'nın yolları ayırması sonrası İngiliz devinin yeni teknik direktörü belli oldu.

Chelsea, Liam Rosenior'u bu fotoğrafla duyurdu

CHELSEA'DE ROSENIOR DÖNEMİ

Chelsea, teknik direktörlük görevine Liam Rosenior'un getirildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Chelsea Futbol Kulübü, Liam Rosenior'ın erkek takımının teknik direktörü olarak atanmasından memnuniyet duyuyor. Chelsea'ye hoş geldin, Liam!'' ifadeleri kullanıldı.

DİKKAT ÇEKEN ACUN ILICALI DETAYI

41 yaşındaki teknik direktör, Kasım 2022'de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin başına geçmişti.
Championship'te sezonu 70 puanla 7. sırada bitirerek play-off'u kaçıran Hull City'de Liam Rosenior'un sözleşmesi 7 Mayıs 2025'te feshedilmişti.
Acun Ilıcalı ayrılığa ilişkin, "Koşullar ne kadar zorlu olursa olsun, bu anlardan kişisel duyguları uzaklaştırmalı ve kulübün uzun vadeli vizyonunun düşüncemin merkezinde olmasını sağlamalıyım. Liam'ın gelişinden bu yana görev süresi boyunca şüphesiz ilerleme kaydedildi. Kendisi her zaman bu ailenin bir parçası olacak ve kendisine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Ancak geleceğe yönelik vizyonlarımızın örtüşmediği ortaya çıktı ve bir değişiklik yapma zamanı geldi.

Acun Ilıcalı Rosenior'u ''Vizyonumuz örtüşmüyor'' diyerek kovmuştu

Felsefemiz açık; bu kulübü ileriye taşımaya devam edeceğiz ve bunu yaparken de taraftarlarımıza karşı açık ve şeffaf olmaya devam edeceğim. Bu kulübün neler başarabileceğini biliyorum ve bunun peşinde koşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Son iki yıldır kadromuzu geliştirmek için çok çalıştık. Artık elimizde çok sayıda yetenekli oyuncu var ve bu kulübe ve taraftarlarına hak ettikleri başarıyı kazandırmak için yatırım yapmaya ve oyuncu kadromuzu geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

