Acun Ilıcalı görevine son vermişti: Premier Lig deviyle anlaştı

Premier Lig'de Manchester City ile 1-1 berabere kalan Chelsea'de, maç öncesi teknik direktör Enzo Maresca ile yollar ayrıldı.

LIAM ROSENIOR DÖNEMİ

Guardian'ın haberine göre; Ligue 1'de Strasbourg'u çalıştıran Liam Rosenior, Chelsea ile görüşmek için Londra'ya gitti ve toplantı yaptı.

Teknik adamın Chelsea ile anlaşmaya vardığı, işin sadece imzaya kaldığı öğrenildi.

Rosenior'un 7 Ocak Çarşamba günü (yarın) Fulham ile oynanacak maçta takımın başında olabileceği ifade edildi.

HULL CITY'DE ÇALIŞTI

41 yaşındaki teknik direktör, Kasım 2022'de Hull City'nin başına geçmişti.

Championship'te sezonu 70 puanla 7. sırada bitirerek play-off'un dışında kalan Hull City'de Teknik Direktör Liam Rosenior'un sözleşmesi 7 Mayıs 2025'te feshedilmişti.

İngiliz teknik adam, bu süreçte 78 maçta 27 galibiyet, 28 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.

ACUN ILICALI ''VİZYONUMUZ ÖRTÜŞMÜYOR'' DİYEREK GÖNDERMİŞTİ

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, ayrılığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Koşullar ne kadar zorlu olursa olsun, bu anlardan kişisel duyguları uzaklaştırmalı ve kulübün uzun vadeli vizyonunun düşüncemin merkezinde olmasını sağlamalıyım. Liam'ın gelişinden bu yana görev süresi boyunca şüphesiz ilerleme kaydedildi. Kendisi her zaman bu ailenin bir parçası olacak ve kendisine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Ancak geleceğe yönelik vizyonlarımızın örtüşmediği ortaya çıktı ve bir değişiklik yapma zamanı geldi.

Felsefemiz açık; bu kulübü ileriye taşımaya devam edeceğiz ve bunu yaparken de taraftarlarımıza karşı açık ve şeffaf olmaya devam edeceğim. Bu kulübün neler başarabileceğini biliyorum ve bunun peşinde koşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Son iki yıldır kadromuzu geliştirmek için çok çalıştık. Artık elimizde çok sayıda yetenekli oyuncu var ve bu kulübe ve taraftarlarına hak ettikleri başarıyı kazandırmak için yatırım yapmaya ve oyuncu kadromuzu geliştirmeye devam edeceğiz." demişti.