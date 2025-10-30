Çaykur Rizespor rahat turladı

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası 3. turunda Karaköprü Belediyespor'u 3-0 yendi ve adını bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, deplasmanda Nesine 3. Lig ekiplerinden Karaköprü Belediyespor'u 3-0 yenerek tur atladı.

Derbiye şaşırtan atama: Ali Yılmaz kimdir?Derbiye şaşırtan atama: Ali Yılmaz kimdir?

Stat: Faruk Çelik

Hakemler: Turgut Doman, Mert Bulut, Harun Reşit Güngör

Karaköprü Belediyespor: Seyhan Karadaş, Fırat Sarı (Dk. 46 Batuhan Tunçay), Görkem İbrahim Demirel (Dk. 46. Yavuz Alemdar), Metin Peker, Can Muhammet Vural (Dk. 75 Enes Karadeniz), Muhammed Emin Yavaş, Deniz Cebeci, Doğukan Ateş (Dk. 64 İbrahim Başer), Berkan Aksoy (Dk. 81 Turhan Orhan), Fatih Gök, Mustafa Demirel

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Alikulov, Mihaila (Dk. 75 Sakyi), Ali Sowe (Dk. 81 Yakup Ayan), Taylan Antalyalı, Laci (Dk. 46 Buljubasic), Sagnan, Mithat Pala, Furkan Orak, Zeqiri (Dk. 64 Jurecka), Emrecan Bulut (Dk. 64 Augusto)

Goller: Dk. 7 ve 73 Ali Sowe, Dk. 78 Jurecka (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 84 Yakup Ayan, Dk. 89 Augusto (Çaykur Rizespor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

