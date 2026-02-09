Çaykur Rizespor Galatasaray maçının hakemiyle ilgili flaş iddia: "Dikkat çekici"

Çaykur Rizespor Galatasaray maçının hakemiyle ilgili flaş iddia: "Dikkat çekici"
Yayınlanma:
Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının hakemi Ozan Ergün'e sert tepki gösterdi. Yönetici Yaşar Özdoğan, Ergün'le ilgili çok çarpıcı bir iddiada bulundu.

Çaykur Rizespor Kulübü, Galatasaray'a 3-0 yenildikleri maçın hakemi Ozan Ergün'ün kararlarına tepki gösterirken, yönetici Yaşar Ergün çarpıcı bir iddiada bulundu.
Özdoğan, maçtan sonra gece geç saatlerde yazılı bir açıklama yaptı. "Bu işte bir terslik var" diyen Özdoğan, şöyle devam etti:
"Artık biliyoruz. Süper Lig'de haftalar geçiyor, sonuçlar değişiyor ama değişmeyen tek şey Çaykur Rizespor camiasına karşı verilen hayal kırıklıkları ile dolu kararlar. Çaykur Rizespor'un haksızlığa uğradığı konusunda spor kamuoyunun görüş birliği içerisinde olduğu bir haftayı daha geride bırakıyoruz.

Galatasaray Rize’de kazandı ama skor aldatmasın: Yaşananların tamamı değildiGalatasaray Rize’de kazandı ama skor aldatmasın

Maçın 2. dakikasında verilen sarı kart karşılaşmanın yönetimine dair duyulan endişeyi perçinler niteliktedir. 19. dakikada konuk takımın bulduğu golün öncesinde lehimize verilmesi gereken faul kararı maalesef aleyhimize verildi ve aynı pozisyon golle sonuçlandı. Üstelik pozisyonun içerisindeki oyuncu net ofsaytta olmasına rağmen görmezden gelinmesi, incelenmeyerek, oyunun alelacele başlatılması büyük bir şaşkınlık oluşturdu. Yine maçın 42. dakikasında bariz şekilde rakip oyuncunun kolunu açması sonucunda topun kola değerek yön değiştirmesine 'devam' kararı verildi. Benzer pozisyonlarda defalarca penaltı kararı verildiği herkesin malumu.
60. dakikada Ali Sowe ile bulduğumuz gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Üstelik karar saniyeler içerisinde verilirken pozisyonun incelenmesi ve ekrana getirilmesi yaklaşık 7 dakikayı buldu. Hazırlanan görseldeki rakibin önde olan ayağı ile topa temas anındaki önde olan ayağının örtüşmemesini ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır."

"PENALTI HALA TAZELİĞİNİ KORURKEN..."

Özdoğan, açıklamasını şöyle tamamladı:
"Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçında VAR görevi yapan şahsın o gün Çaykur Rizespor aleyhinde sarf ettiği çaba ve verdirdiği penaltı hala tazeliğini korurken, aynı ismin Galatasaray maçında yine görev almış olması dikkat çekicidir.
Ne desek boş; Çaykur Rizespor camiası şahsi bir husumetin bedelini ödemeye devam ediyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ali Koç ile Murat Ülker anlaştı: Efsane geri dönüyor
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Resmen açıklandı
Saran dev imzayı attı
Spor
Galatasaray'ın eski başkanı daha eski başkanın kızından boşandı
Galatasaray'ın eski başkanı daha eski başkanın kızından boşandı
Sergen Yalçın "Ben memnunum" dedi faturayı bakın kime kesti?
Sergen Yalçın "Ben memnunum" dedi faturayı bakın kime kesti?
Erman Toroğlu'nun bu sözleri ortalığı karıştıracak: Dursun Özbek'in Hacıosmanoğlu'ndan en istediğini açıkladı
Erman Toroğlu'nun bu sözleri ortalığı karıştıracak: Dursun Özbek'in Hacıosmanoğlu'ndan en istediğini açıkladı