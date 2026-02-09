Çaykur Rizespor Galatasaray maçının hakemiyle ilgili flaş iddia: "Dikkat çekici"

Çaykur Rizespor Kulübü, Galatasaray'a 3-0 yenildikleri maçın hakemi Ozan Ergün'ün kararlarına tepki gösterirken, yönetici Yaşar Ergün çarpıcı bir iddiada bulundu.

Özdoğan, maçtan sonra gece geç saatlerde yazılı bir açıklama yaptı. "Bu işte bir terslik var" diyen Özdoğan, şöyle devam etti:

"Artık biliyoruz. Süper Lig'de haftalar geçiyor, sonuçlar değişiyor ama değişmeyen tek şey Çaykur Rizespor camiasına karşı verilen hayal kırıklıkları ile dolu kararlar. Çaykur Rizespor'un haksızlığa uğradığı konusunda spor kamuoyunun görüş birliği içerisinde olduğu bir haftayı daha geride bırakıyoruz.

Galatasaray Rize’de kazandı ama skor aldatmasın

Maçın 2. dakikasında verilen sarı kart karşılaşmanın yönetimine dair duyulan endişeyi perçinler niteliktedir. 19. dakikada konuk takımın bulduğu golün öncesinde lehimize verilmesi gereken faul kararı maalesef aleyhimize verildi ve aynı pozisyon golle sonuçlandı. Üstelik pozisyonun içerisindeki oyuncu net ofsaytta olmasına rağmen görmezden gelinmesi, incelenmeyerek, oyunun alelacele başlatılması büyük bir şaşkınlık oluşturdu. Yine maçın 42. dakikasında bariz şekilde rakip oyuncunun kolunu açması sonucunda topun kola değerek yön değiştirmesine 'devam' kararı verildi. Benzer pozisyonlarda defalarca penaltı kararı verildiği herkesin malumu.

60. dakikada Ali Sowe ile bulduğumuz gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Üstelik karar saniyeler içerisinde verilirken pozisyonun incelenmesi ve ekrana getirilmesi yaklaşık 7 dakikayı buldu. Hazırlanan görseldeki rakibin önde olan ayağı ile topa temas anındaki önde olan ayağının örtüşmemesini ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır."

"PENALTI HALA TAZELİĞİNİ KORURKEN..."

Özdoğan, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçında VAR görevi yapan şahsın o gün Çaykur Rizespor aleyhinde sarf ettiği çaba ve verdirdiği penaltı hala tazeliğini korurken, aynı ismin Galatasaray maçında yine görev almış olması dikkat çekicidir.

Ne desek boş; Çaykur Rizespor camiası şahsi bir husumetin bedelini ödemeye devam ediyor."