Çaykur Rizespor Galatasaray: İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Bersan Duran ve Suat Güz yapacak.

VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da ise Çağlar Uyarcan olacak.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Süper Lig'de oynadığı 20 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak topladığı 49 puanla liderliğini sürdürüyor.

Çaykur Rizespor ise 20 puanla 12. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın ilk 11'leri belli oldu: