Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak.

KARAGÜMRÜK 4 PUANLA SON SIRADA

Ligde geride kalan haftalarda birer galibiyet ve beraberlik ile 8 yenilgi yaşayan Fatih Karagümrük, 4 puanla son sırada bulunuyor. Teknik direktör Marcel Licka ile yollarını ayıran İstanbul temsilcisi, Onur Can Korkmaz yönetimindeki ilk maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

ÇAYKUR RİZESPOR 12. SIRADA YER ALIYOR

Çaykur Rizespor ise oynadığı 10 maçta 2 galibiyet ile dörder beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, topladığı 10 puanla 12. sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrük'te sakatlıkları bulunan Ricardo Esgaio ve Joao Camacho'nun müsabakada forma giymesi beklenmiyor.