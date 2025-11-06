Casus berber mi çıktı? Olay iddiada flaş gelişme

Süper Lig'de Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un "Casusluk" iddiası ortalığı karıştırmıştı.

Antalyaspor'un Eyüpspor'la oynadığı maçtan sonra konuşan Bulut, bir hafta önce oynadıkları Başakşehir karşılaşmasından önce takım bilgilerinin rakip takım hocasına aktarıldığını ileri sürmüştü. Bulut, şöyle konuşmuştu:

"Kazanınca daha rahat konuşabiliriz. Berabere kalsaydık da kaybetseydik de söyleyecektim. Maalesef geçen hafta Başakşehir maçından önce bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi rakip takıma aktarmış. Nuri hocaya (Şahin) aktarmış. Biz takip ettik. Bu maalesef bu maçtan önce de oldu. Bizim taktiğimizi, topa karşı nasıl oynayacağız, hücumda neler yapacağız, bu bilgiler de rakibin hocasına gitti. Bu bilgi bize geldi. Çok ağır konuşmak istiyorum ama yanlış olur. Kulüplerin ekmeğini yiyip ihanet eden kişilerin futboldan kulüplerden uzaklaştırmamız lazım. Ben bunu özellikle takip edeceğim. Kim olduğunu ortaya çıkarmak için birkaç gelen haber var, kimlerin olabileceğine dair haber var. Başkanımıza ilettim. Tek Antalyaspor'da değil başka takımlarda da böyle şeyler olmasın diye. Bu doğru değil. Bu futbola, spora yakışmayan şeyler. Hocalar rakiplere çalışmalı. Zaten maçını izliyorsun, analizini yapıyorsun. Detaylar açıklandığında bunlar benim gözümde karaktersizlik. Bu kişiyi içimizde bulacağız ve bu tesislere bir daha ayak basmayacak."

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Erol Bulut'un bu sözleri üzerine Başakşehir yazılı bir açıklama yapmıştı. Kulübün açıklaması şöyleydi:

"Dün Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Eyüpspor-Antalyaspor maçının ardından, Antalyaspor Teknik Direktörü Sayın Erol Bulut'un açıklamalarında yer alan "kulüp içi taktik bilgilerin sızdırıldığı" yönündeki iddialar üzerine, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak açıklama yapılmasının zorunlu hale geldiğine inanıyoruz.

İstanbul Başakşehir FK olarak, her zaman etik değerlere, fair-play ruhuna ve Türk futbolunun saygınlığına en yüksek düzeyde önem veriyoruz.

Yalnızca kendi çalışmalarına, kulübümüzün gelişimine ve sahadaki performansımıza odaklanan Teknik Direktörümüz Nuri Şahin ve ekibi, mevzu bahsi geçen karşılaşma öncesinde rakip takımla alakalı herhangi bilgi ya da belge almamıştır.

ilgili açıklamaların, Türk futbolunun saygınlığına zarar verebilecek nitelikte olmaması adına, tüm tarafların sorumlu bir dil kullanmasını elzem buluyor, kamuoyunun da doğrulanmamış iddialar yerine futbolun emeğine ve güzelliğine odaklanmasını temenni ediyoruz.

Saygılarımızla, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü"

Süper Lig ekibinden casusluk suçlaması: Tüm bilgiler sızdırıldı

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin de "Hayatım boyunca sporun ruhuna ters düşecek herhangi bir işin içinde olmadım, böyle şeylere de tenezzül etmem. Ama benden daha da önemlisi; gecesini gündüzüne katarak çalışan ekip arkadaşlarımın böyle bir gündemin parçası haline getirilmesinden dolayı son derece üzüntülüyüm" demişti.

Eyüpspor'dan yapılan açıklama da şöyleydi:

"Takımımızın başarısını, yalnızca sahada gösterilen alın teri, disiplinli çalışma ve stratejik analizlerle elde etme felsefesiyle hareket etmekteyiz. Teknik direktörümüz Orhan Ak ve ekibinin tüm mesaisi, sadece kendi oyunumuzu geliştirmeye, takımımızın potansiyelini maksimize etmeye ve rakip analizini yalnızca kamuya açık veriler üzerinden gerçekleştirmeye odaklanmıştır. Söz konusu Antalyaspor karşılaşması öncesinde, rakip takımın gizli veya kulüp içi bilgilerine yönelik herhangi bir gayriahlaki yolla bilgi edinimi veya belge temini kesinlikle söz konusu değildir. Bu tür bir iddiayı kabul etmemiz, kulübümüzün etik duruşuyla bağdaşmamaktadır.

Türk futbolunun saygınlığını koruma sorumluluğunun hepimizin üzerinde olduğunu hatırlatırız. Bu bağlamda, doğruluğu kanıtlanmamış, spekülasyona açık ve yıpratıcı söylemlerden kaçınılmasının önemli olduğu görüşündeyiz. Tüm futbol paydaşlarını, enerjilerini sahadaki mücadeleye, futbolun güzelliğine ve emek veren sporculara odaklamaya davet ediyor; bu tip iddiaların gölgesinde kalmayacağımızı, çalışmalarımıza aynı azimle devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."

BERBERİN TESİSE GİRMESİ YASAKLANDI

Erol Bulut'un iddiasından sonra Antalyaspor harekete geçti. "Taktiklerin rakibe verildiği" iddiasını araştıran kulüp, Antalyaspor-Başakşehir maçından önce Nuri Şahin'i berber Gazi Alp Erken'in traş ettiğini saptadı.

Bunun üzerine Antalyasporluları da traş ettiği belirtilen berber Gazi Alp Erken'in tesislere girişi yasaklandı.

BERBER AÇIKLAMA YAPTI

Berber Gazi Alp Eren ise Nuri Şahin'i traş ettiğini söyledi ancak iddiayı reddetti.

Berber Eren, “Evet, Nuri Şahin’in tıraşını yapıyorum ama ben taktikten anlamam” dedi.