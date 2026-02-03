Cansu Özbay: Uzun süredir bunu bekliyoruz

Cansu Özbay: Uzun süredir bunu bekliyoruz
Yayınlanma:
VakıfBank, İtalyan takımı Scandicci ile yarın karşı karşıya gelecek. Cansu Özbay, "Uzun sürerdir bu maçı bekliyoruz" derken, Guidetti de "Tamamen farklı bir maç olacağına eminim" dedi.

CEV Şampiyonlar Ligi’nde beşte beş yapan VakıfBank, A Grubu’ndaki altıncı ve son maçında İtalya’da 4 sette yendiği Savino Del Bene Scandicci ile İstanbul'da yarın karşılaşacak.
VakıfBank Spor Sarayı’nda saat 19.30’da başlayacak maçı Polonya’dan Wojciech Maroszek ile Yunanistan’dan Alexandros Mylonakis yönetecek.
VakıfBank, rakibiyle İtalya’da oynadığı karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmıştı.

CANSU ÖZBAY: ÇOK YOĞUN BİR HAFTA GEÇİRDİK

VakıfBank'ın tecrübeli pasörü Cansu Özbay, Scandicci karşısında çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Rakibimizi deplasmanda yendiğimizi biliyoruz ama grup liderini belirleyecek olan bu karşılaşma çok daha zorlu olacak.

whatsapp-image-2026-02-03-at-11-32-03.jpeg

Çok yoğun bir hafta geçirdik ama hazırlıklarımızı tamamladık. Uzun süredir bu maça hazırlanıyoruz. İki takıma da başarılar dilerim. Umarım kazanan biz oluruz” dedi.
VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, ise şunları söyledi:

whatsapp-image-2026-02-03-at-11-35-23.jpeg

“Bu karşılaşma için çok heyecanlıyız. Dünya şampiyonu olan bir takımı salonumuzda ağırlamak çok güzel. Ayrıca birçok dünya şampiyonası ve olimpiyat madalyasına sahip oyuncuyu bir arada görme şansı yakalayacak olan taraftarlarımız için çok heyecanlıyım. Scandicci ile İtalya’da oynadığımız karşılaşmada iyi bir maç çıkardık. Ancak o maçta bazı sakatlıklarla boğuşuyorlardı. Bu sefer tamamen farklı bir maç olacağına eminim. Gerçekten zorlu bir mücadele olmasını bekliyoruz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Spor
TRT'den Fenerbahçelilere müjde: Galatasaray'a yok
TRT'den Fenerbahçelilere müjde: Galatasaray'a yok
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı