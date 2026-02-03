Cansu Özbay: Uzun süredir bunu bekliyoruz

CEV Şampiyonlar Ligi’nde beşte beş yapan VakıfBank, A Grubu’ndaki altıncı ve son maçında İtalya’da 4 sette yendiği Savino Del Bene Scandicci ile İstanbul'da yarın karşılaşacak.

VakıfBank Spor Sarayı’nda saat 19.30’da başlayacak maçı Polonya’dan Wojciech Maroszek ile Yunanistan’dan Alexandros Mylonakis yönetecek.

VakıfBank, rakibiyle İtalya’da oynadığı karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmıştı.

CANSU ÖZBAY: ÇOK YOĞUN BİR HAFTA GEÇİRDİK

VakıfBank'ın tecrübeli pasörü Cansu Özbay, Scandicci karşısında çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Rakibimizi deplasmanda yendiğimizi biliyoruz ama grup liderini belirleyecek olan bu karşılaşma çok daha zorlu olacak.

Çok yoğun bir hafta geçirdik ama hazırlıklarımızı tamamladık. Uzun süredir bu maça hazırlanıyoruz. İki takıma da başarılar dilerim. Umarım kazanan biz oluruz” dedi.

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, ise şunları söyledi:

“Bu karşılaşma için çok heyecanlıyız. Dünya şampiyonu olan bir takımı salonumuzda ağırlamak çok güzel. Ayrıca birçok dünya şampiyonası ve olimpiyat madalyasına sahip oyuncuyu bir arada görme şansı yakalayacak olan taraftarlarımız için çok heyecanlıyım. Scandicci ile İtalya’da oynadığımız karşılaşmada iyi bir maç çıkardık. Ancak o maçta bazı sakatlıklarla boğuşuyorlardı. Bu sefer tamamen farklı bir maç olacağına eminim. Gerçekten zorlu bir mücadele olmasını bekliyoruz.”