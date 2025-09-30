Çağla Büyükakçay veda etti

Çağla Büyükakçay veda etti
Yayınlanma:
Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda eleme karşılaşmaları bugün oynanan maçlarla sona erdi. Çağla Büyükakçay turnuvaya veda etti.

Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) resmi takviminde yer alan turnuvada, 26 ülkeden 55 profesyonel kadın tenisçi mücadele ediyor.

Green Golf ve Tenis Kulübünde, Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Karadeniz'de ilk kez yapılan organizasyonun üçüncü gününde ana tablo eleme maçları oynandı.

Sağanak yağış nedeniyle sabah 3 müsabakanın ertelendiği turnuvada 3 karşılaşma gerçekleştirildi.

glgng.jpg

ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY ELENDİ

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay rakibi Birleşik Krallık'tan Emily Appleton'a 2-1 yenilerek elendi. Günün ikinci müsabakasında Alman sporcu Werder Caroline, rakibi Fransız Tessah Andrianjafitrimo'yu 2-1 ile geçti.

Günün son karşılaşmasında ise İtalyan tenisçi Lucrezia Stefanimi, Polonyalı rakibi Linda Klimovicova'yı 2-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

TFF kayıtları açıkladı: Penaltı kararında hakem ile VAR anlaşamamışTFF kayıtları açıkladı: Penaltı kararında hakem ile VAR anlaşamamış

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Spor
TFF'den 6 maç men cezası
TFF'den 6 maç men cezası
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu: Victor Osimhen kararı
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu: Victor Osimhen kararı
TFF kayıtları açıkladı: Penaltı kararında hakem ile VAR anlaşamamış
TFF kayıtları açıkladı: Penaltı kararında hakem ile VAR anlaşamamış