Çağdaş Atan'dan 2026'nın ilk mesajı: Altında kalmak var mı? Var!

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 2026 yılının ilk açıklamasını sosyal medyadan yaptı.

Konyaspor camiasına seslenen Atan, şu ifadeleri kullandı:

“Sözümüz söz… Benim için savaşların en güzeli, sözünü tutmak için verilenidir. Altında kalmak var mı? Var. Altında kalmamak için büyük Konyaspor taraftarına tribünde ihtiyacımız var.”

RECEP UÇAR'IN YERİNE GELMİŞTİ

Çağdaş Atan, Konyaspor'da görevden alınan teknik direktör Recep Uçar'ın yerine getirilmişti.

5 Kasım 2025 tarihinde sözleşme imzalayan Atan, şunları söylemişti:



"Beni karşılamaya gelen taraftarların heyecan ve coşkusundan etkilendim. Bugün de basın mensuplarının yoğun ilgisini görmek beni çok mutlu etti. Şehrin ve taraftarın desteğini hissetmek benim için çok önemli. Çünkü bu şehrin, bu takımın gerçek sahipleri Konyaspor taraftarlarıdır. Konyaspor'da 2018'de de görev yapmıştım. Bu güzel kulüple, büyük taraftarla güzel anılar biriktirdim. O dönemde zor bir görevi yerine getirmiştik. Bugün ise bana göre daha iyi bir tabloyla geldik. Eski teknik direktörümüz ve ağabeyim olarak gördüğüm Recep Uçar'a teşekkür ediyorum. Bize puan, fiziksel ve moral olarak iyi durumda bir takım bıraktı."