Çağdaş Atan yokuşa sürmedi

Yayınlanma:
Süper Lig ekibi Konyaspor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Çağdaş Atan, fesih konularında işi yokuşa sürmedi ve kulübe zorluk çıkarmadı.

Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan'ın 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyordu ancak alınan kötü sonuçlar sonrası Atan ile yolların ayrılmasına karar verildi.
Yeşil-beyazlı yönetim ve Çağdaş Atan arasında geçtiğimiz çarşamba günü fesih görüşmeleri yapıldı.

ÇAĞDAŞ ATAN İŞİ YOKUŞA SÜRMEDİ

Çağdaş Atan, fesih görüşmelerinde işi yokuşa sürmedi ve kulübe zorluk çıkarmadı.
Atan'a sezon sonuna kadar hak edilişleri verildi. Atan’ın özellikle teknik ekibine yapılacak ödemeler konusunda titiz davrandığı, buna karşın gelecek sezona ilişkin alacaklarını ise istemediği belirtildi.
Sözleşmenin sona ermesinin ardından kulüp tarafından bir teşekkür mesajı yayımlanırken, Başkan Ömer Atiker de 45 yaşındaki teknik direktöre özel olarak teşekkür etti.

İLHAN PALUT KONYASPOR'DA

Konyaspor, Çağdaş Atan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İlhan Palut'u getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulüp Başkanımız Sayın Ömer Atiker ve ilgili kurulumuz, Sayın İlhan Palut ile gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde kendisinin Tümosan Konyaspor Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesi konusunda prensipte anlaşmışlardır'' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

