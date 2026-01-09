Çağdaş Atan "Trajikomik" diyerek açıkladı tepki gösterdi

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, ligin ikinci yarısı öncesi Belek'teki antrenmanda gazetecilerin sorularını cevapladı.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Atan, şunları söyledi:

"Birkaç hastalık problemi yaşadık ama gördüğüm kadarıyla Rizespor da bizimle aynı otelde ve onlarda da sıkıntı vardı. Belki de bizden daha fazla vardı. Böyle şeyler olabilir. En azından sakatlık olmadan, çalışarak yeni gelen oyuncularımızın adaptasyonunu sağlayacak şekilde uyumlu, güzel, sert de bir hazırlık maçı oynadık. Craiova, biliyorsunuz Romanya Ligi'nin lideriydi. Bence iyi bir sınav verdik. O yüzden mutluyuz. Son üç antrenmanımız. Bugün çift, yarın tek antrenmanımız var. Kampı tamamlayıp Bodrumspor maçının hazırlıkları için Konya'ya döneceğiz.

Amacımız oynayabildiğimiz bütün maçları kazanabilmek. Kazanmak için oynamak. Bu mümkün mü? Çok mümkün bir şey değil ama güçlendirdiğimiz ve yenilediğimiz kadromuzla alabildiğimiz maksimum puanı almak istiyoruz. İki bölgede eksikliğimiz var. Onları da tamamladıktan sonra ciddi anlamda güçlü bir Çağdaş Atan ve ekibinin imzasını taşıyan bir Konyaspor izleyeceğimizi düşünüyorum. İlk yarıda özellikle Trabzon deplasmanında çok iyi oynadığımız bir oyun vardı. Bölgesel ve rotasyonel eksiklikler bizim bu maçlardan puanlarla çıkarmamızı engelledi. Hep bunu anlatmaya çalıştım. Biz gelmeden önce iç sahada 6 maçın 4'ünü kaybetmiş bir takım vardı. Konyaspor, kağıt üzerinde kazanması favori gözüken Alanyaspor, Kocaelispor ve Samsunspor ile şimdiki form durumuna göre çok aşağıda ve eksik oyuncularıyla gelen Beşiktaş'a maçları kaybetti. Bunları biz telafi etmeye çalıştık ama özellikle Adil ve Ndao'nun cezası, yer yer eksikliklerle biz de çok fazla buna çare olamadık."

MAÇ SAATİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Çağdaş Atan, Süper Lig'in 18. haftasında oynayacakları Eyüpspor mücadelesinin saat 17.00'de başlamasına tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi günü saat 17.00, bana göre komik bir saat. Okulların açık olduğu, çalışan insanların işlerine devam ettiği bir saat veya mesai saatinin sonlarına yaklaşan bir saat. Özellikle Konyaspor seyircisi için pazartesi günü, iş günü böyle bir saate maç koymak bana göre çok mantıksız. Seyirci olmamasından yakınılıyor ama öyle bir saat tercih edilmiş, bu da trajikomik. Konyaspor taraftarına her zaman inanıyorum, güveniyorum. Evet bir küskünlük var. Taraftarımız özlenen ve gelmeyen performans için takımlarına küsmüşler ama biz bunu tersine çevirmeye çalışıyoruz. Skor olarak belki biz de çok tersine çeviremedik ama bundan sonraki amacımız oynayacağımız iyi oyun, alacağımız skorlarla beraber onları eski günlerdeki gibi, benim 7 sene önce bıraktığım günlerdeki gibi tribünlere çekebilmek. Kızgınlıklarının, küskünlüklerinin haklı sebepleri var. Ben onlara katılıyorum ama süreç kenetlenme süreci. Konyaspor, Konya'nın en büyük markalarından bir tanesi. Belki de en büyük markası. Biz bunu temsil ediyoruz. Onların da desteğini istiyoruz."