Çağdaş Atan imzayı attı

Konyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Atan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulunan Atan, şunları söyledi:

"Konyaspor'da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Karşılamaya gelen taraftarların heyecan ve coşkusundan etkilendim. Bugün de basın mensuplarının yoğun ilgisini görmek beni çok mutlu etti. Şehrin ve taraftarın desteğini hissetmek benim için çok önemli. Çünkü bu şehrin, bu takımın gerçek sahipleri Konyaspor taraftarlarıdır.

RECEP UÇAR'A TEŞEKKÜR ETTİ

Konyaspor'da 2018'de de görev yaptım. Bu güzel kulüple, büyük taraftarla güzel anılar biriktirdim. O dönemde zor bir görevi yerine getirmiştik. Bugün ise bana göre daha iyi bir tabloyla geldik. Eski teknik direktörümüz ve ağabeyim olarak gördüğüm Recep Uçar'a teşekkür ediyorum. Bize puan, fiziksel ve moral olarak iyi durumda bir takım bıraktı.

Bu şehrin uzun yıllardır istediği rekabetçi ve Avrupa için yarışan bir takım oluşturabiliriz. Teklif geldiğinde fazla düşünmedim. Kalbimde, aklımda ne varsa onları vermek istiyorum. Konyaspor için güzel bir dönem olacağını hissediyorum. Güzel bir birliktelik olduğunu düşünüyorum. Enerjimiz tuttu. Özellikle ilk başta başkanımız ve yönetimimizle sonrasında dün karşılamaya gelen taraftarlarımızla. Umarım bu enerjiyi daha yükseğe taşıyarak iyi oyunla ve sonuçlarla bu stadı dolduracağız. Coşkuyla rakiplere kabus haline getireceğimiz bir ortama dönüştürebiliriz. Sabırsızım, heyecanlıyım ve gururluyum."